Komentář: Generální stávka je divadlo. Bojů s odbory ale bude přibývat

Generální stávka je takový generální strašák, divoký sen odborových bossů, který málokdy dojde konkrétnějšího naplnění. „Chceme předčasné volby! Když nebudou předčasné volby, generální stávku! Paralyzujme tuto zemi!“ Tak hřímal tentýž předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek před deseti lety na Václavském náměstí v Praze během mohutné, zhruba 90tisícové protivládní demonstrace. O dekádu později jsou vyjádření přece jen uhlazenější, ale výhrůžka je ve vzduchu znovu. Není to náhoda.

Před deseti lety mířila ke svému neslavnému předčasnému konci vláda Petra Nečase. Po jejím ostudném pádu a neméně ostudné anabázi s prezidentskou vládou začaly odborům zlaté časy. V roce 2014 si největší centrála ČMKOS zvolila do čela Josefa Středulu. Ten díky svému vhledu především do německého prostředí dokázal nabourat image českých odborů jako nereformovatelného ROH a vnitřní prací i vnější prezentací otočil trend úbytku členů i členských organizací. Do noty mu ale také hrály okolnosti.