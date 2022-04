Expert označil domácnosti, které potřebují pomoci

3:40 – Chtěl bych zdůraznit, že když se počítá inflace, tak se počítá z nějakého průměrného spotřebního koše, výdaje na bydlení tam mají menší než dvacetiprocentní zastoupení. To není kompletní obrázek o tom, jaké výdaje české domácnosti skutečně na bydlení mají. Z různých zdrojů dat jsme zjistili, že až třicet procent domácností má vyšší než třicetiprocentní výdaje na bydlení ze svých příjmů. Třetina z jejich příjmů jde jen na bydlení a to byl stav před zdražováním. Tyhle domácnosti budou nejvíce bity. Třetina domácností je prakticky bez úspor. Tady může být významný překryv. Přibližně dvacet procent domácností se dostane do významných existenčních problémů, budou mít problém zaplatit základní výdaje na bydlení a potraviny.

8:08 – U nástrojů, které jsou cílené na chudší lidi, jako třeba příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, by vláda mohla „přitlačit“ více. Významně více. Lze ji pochválit za to, že jakmile se vláda dostala k moci, výrazně zvýšila příspěvek na bydlení. Stále se ale dostane k malému počtu lidí. Je to příliš složité. Vláda musí směřovat k výraznému odblokování této dávky, teď ji dostává sto dvacet tisíc domácností. Měl by to být minimálně dvojnásobek. Mluvíme asi o čtrnácti miliardách. Stále by to ještě bylo levné.