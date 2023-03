Komentář: Je to populismus, ale politici by si měli snížit platy

Hamounit si svůj plat, sdílet na sociální sítě tabulky s příjmy soudců versus politiků, coby ukázku nuzného života poslanců, jako to udělal Marian Jurečka, je exces.

Aby bylo jasno. Mám za to, že v ideálním světě by měli špičkoví politici brát stejné peníze jako top manažeři největších firem. Rozhodují o dalších dekádách životů deseti milionů lidí.

Odmítám přistoupit na oblíbenou hospodskou tezi, že co politik, to zloděj.

Což nic nemění na síle gesta. „Jsem přesvědčen, že v této tíživé době není možné na jednu stranu snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat růst platů ústavních činitelů,“ řekl Pavel. „Za situace, kdy chceme, aby resorty škrtaly své rozpočty, aby se lidé uskromnili, přece není možné, aby politikům rostly platy. Už minimálně z pocitu solidarity s ostatními by to měli udělat. Budu trvat na tom, abychom to udělali.“