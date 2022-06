Křeček mluví na hraně rasismu, reaguje Šimůnková na odebrání práce v úřadu

„Pan Křeček vyjadřuje svůj mocenský, autoritativní a totalitní přístup k řízení této instituce a zcela opomíjí zákon o veřejném ochránci práv, který má dva představitele,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Monika Šimůnková.

Ombudsman zas tvrdí, že ona vytváří špatnou pracovní atmosféru. „Podle zkušeností mých kolegů i mých osobních provází práci paní zástupkyně v Kanceláři veřejného ochránce práv zřejmě podobné lidské i manažerské komplikace, o jakých se v minulosti mluvilo už v souvislosti s jejím předchozím působením na Úřadě vlády,“ uvedl ombudsman.

Spory s Křečkem označila Šimůnková za dlouhodobé, choval se k ní prý špatně a zvažuje se soudně bránit.

Jak vám ombudsman oznámil, že vám odebírá agendu? A co na to říkáte?

Dozvěděla jsem se to dnes ráno, kdy si mě pan ombudsman zavolal do kanceláře, což byl neobvyklý krok. Sdělil mi, že mi odebírá veškerou agendu, kterou mám svěřenou dva a půl roku, a to z důvodu, že máme rozdílné názory na mnoho věcí a není možné, abychom nadále působili v čele jedné instituce.

Považuji to za naprosto bezprecedentní krok v historii instituce Veřejného ochránce práv, a to z toho důvodu, že ombudsman i jeho zástupce měli vždy rozdílné názory, ať to bylo více nebo méně. Nikdy ale nedošlo k tomu, že by ombudsman takto vyprázdnil pozici svého zástupce, tedy aby se mu mstil nebo trestal ho za jiné názory.

Jak kroky pana Křečka vnímáte?

Pan Křeček tady vyjadřuje svůj mocenský, autoritativní a totalitní přístup k řízení této instituce a zcela opomíjí zákon o veřejném ochránci práv, který má dva představitele. Oba dva jsou stejně voleni Poslaneckou sněmovnou, mají stejné práva, stejné povinnost. A jediné, co může ombudsman udělat, je odebrat nebo svěřit agendu svému zástupci. A to dnes udělal pan Křeček.

V čem jste měli rozdílné názory? A v čem spočívá jádro vašeho sporu?

Domnívám se, že se pan Křeček svými výroky po celou dobu svého působení ve funkci dopouští výroků na hraně rasismu vůči národnostním menšinám – když se podívat na jeho Facebook. Ale i proti právům dětí či právům žen. A já jsem se mu to snažila říkat.

A i přesto, že jsem to interně řekla, tak jsem byla před rokem a půl odvolána ze třech poradních orgánů vlády. Tímto způsobem řešil pan ombudsman celou dobu naši komunikaci – trestáním a odvoláváním z rad a ne komunikací.

A to už nemluvím o tom, že se ke mně choval až na hraně šikanózního jednání na různých poradách, kde jsem slyšela, že jsem aktivistka bez životních zkušeností. Dehonestoval mě také na svém Facebooku, opravdu jsem nemluvila o mnoha věcech, protože jsem chtěla zachovat tvář této instituce, ale to už neudělám. Pan Křeček lže do médií a dělá křivá obvinění, která se týkají dokonce mé povinnosti a odbornosti, a to je vrchol. Zvážím, zda se nebudu bránit soudně.

Co můžete teď dělat na úřadě, když vám odebral agendu?