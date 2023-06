Ostrá kritika sněmovny ze státních řad: Gayové či lesby toto prosím neposlouchejte

Poslanci pokračují v projednávání novely občanského zákoníku, která by měla zrovnoprávnit manželství i pro stejnopohlavní páry.

Plénum Poslanecké sněmovny se takřka již tradičně rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory, které výjimečně nejsou definovány stranickou příslušností. Z obou stran opět zaznívá řada výroků.

Například lidovecký poslanec Šimon Heller kolegům připomněl, že je z jižních Čech, které jsou zemědělským regionem. „U nás na jihu Čech je hovězí vždy hovězí, kuřecí je kuřecí a manželství bude vždycky svazkem muže a ženy,“ prohlásil.

Jeho stranický kolega Hayato Okamura pak dodal, že manželství je „výsostný prostor pro kvalitní výchovu dětí, zejména v letech dospívání, kdy se formuje jejich identita“. Dodal, že ne vše, co je zde dlouhou dobu, je špatné. „Ne vše je potřeba inovovat.“

Debata poslankyň o stejnopohlavních svazcích Manželství pro všechny ano, nebo ne? Názory politiků na toto téma se různí. Seznam Zprávy pozvaly k jednomu stolu čtyři poslankyně, které dlouhodobě výrazně hájí názor pro, nebo proti. Matka gaye i členka lidovců. Poslankyně se tváří v tvář střetly o manželství pro všechny

Poslanec opozičního hnutí SPD a lékař Jan Síla zabrousil i do asistované reprodukce, z níž se podle něj stal byznys, který může mít nedozírné následky pro budoucnost populace.

„Pokud na to budete mít, v budoucnosti si koupíte dítě jako domácího mazlíčka podle svých požadavků – blond klučinu s výškou 190 cm a třeba s IQ 180. Většina těch, co na to mít nebudou, se stane podřadnou rasou, jejíž IQ bude řízeno neúprosnou Gaussovou křivkou,“ hlásal.

Síla šel ještě dál – uvedl, že pokud se dítě dostane „do péče dvou pedofilů“, bude to pro něj znamenat ve školce a ve škole hrozbu šikany. „Také pokud bude dítě vychováváno v gay vztahu stylem, že je normální, když muž má anální sex s mužem, tak je do budoucna cosi špatně,“ řekl poslanec SPD a dodal, že je nutné zvrátit současný vývojový trend a vrátit se k „tradiční rodině“. „Tradiční rodinu nepovažuji za anachronismus, ale naopak za základní podmínku pro reparaci aktuálně probíhající morální a fyzické devastace naší společnosti.“

Manželství pro všechny ve Sněmovně Hnutí ANO, které nově chce být konzervativní, navrhuje projednat manželství gayů. A liberální poslanci z řad vládní koalice hlasují proti. Prohodili si snad poslanci role? Vlevo dole: Sněmovní chaos. Konzervativci pro sňatky gayů, liberálové proti?

Kdo chce manželství více lidí, ať se přihlásí

Nový předseda lidoveckého poslaneckého klubu Aleš Dufek ve Sněmovně vyjádřil obavu, že s manželstvím pro všechny nastane za pět až deset let ve společnosti zmatek. „Všichni budou chtít manželství, možná i skupiny osob,“ tvrdil.

Poslankyně STAN Barbora Urbanová to označila za falešný argument. „Pokud by někoho napadlo rozšířit manželství na více osob, ať se k tomu přihlásí teď hned. Zjistíme, kolik takových lidí tady je. Myslím, že to nebude nikdo, tudíž to za pět let opravdu nehrozí,“ řekla.

Berenika Peštová z ANO pro změnu mluvila o historce své dcery, která před třemi lety studovala v Kanadě. „Když jsme si telefonovaly, říkala mi, že tam mají tři pohlaví – muže, ženu a to. Tak jsem jí říkala, že bude trvat dlouho, než to k nám dojde. A už je to tady. Podle mě jsou ale jen dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou jen nějaké pocity,“ pravila v diskuzi.

Předseda lidoveckého klubu Dufek pak ještě dodal, že manželství je svazkem muže a ženy po tisíce let. „Bylo to tak za otrokářské společnosti, feudalismu, komunismu, nacismu,“ vypočítal.

Na probíhající debatu reagovala apelem i zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Výroky, které zde zaznívají, jsou ostudné a zraňující,“ napsala na twitteru.