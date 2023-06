Matka gaye i členka lidovců. Poslankyně se tváří v tvář střetly o manželství pro všechny

„Nebudu říkat konkrétní příklady, ale mám jich spoustu z opravdu problémových rodin. I ty děti mi samy kolikrát říkaly, že by vyrůstaly raději dokonce v dětském domově, než aby byly každý den přítomné neskutečným hádkám.“ - Eva Fialová (ANO)

„Z mého pohledu je instituce manželství jednoznačně vyhrazena pouze muži a ženě, trvalému spojení muže a ženy. Protože to je jediná záruka, že děti mají naději, aby je vychovávali geneticky a biologicky jejich vlastní rodiče.“ - Romana Bělohlávková (KDU-ČSL)

„Nenazývejme LGBT lidi komunitou, neboť nemají společný zájem. Jsou to úplně různí lidé.“ - Michaela Šebelová (STAN)

Čtyřicetiletou Michaelu Šebelovou v jejím přístupu ke zrovnoprávnění homosexuálů v možnosti vstupovat do manželství výrazně zformoval její rodinný život. Je matkou dvojčat a jeden z jejích synů se otevřeně hlásí ke gay orientaci.

„Jsem přesvědčena o tom, že queer lidé nejsou občany druhé kategorie, jsou to úplně stejní lidé jako my a není důvod, aby jejich svazky, které uzavírají s někým, koho mají rádi, do kterého se zamilovali a s kým chtějí žít celý život, byly upraveny jiným zákonem, než je občanský zákoník,“ vysvětlila Šebelová.