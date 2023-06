Syn z duhové rodiny: Argument, že ze mě udělají gaye, je blbost

Dvaadvacetiletý Kryštof od narození žije v takzvané duhové rodině. Vychovávaly ho dvě matky. I přes argumenty konzervativců, že výchova dětí homosexuály vede k homosexualitě nebo minimálně děti ovlivní z hlediska vnímání vzorů muže a ženy, má Kryštof snoubenku, se kterou do budoucna plánuje založit rodinu.

V úterý dopoledne přišel před Poslaneckou sněmovnu přesvědčovat politiky, aby stejně jako on a jeho snoubenka mohly do manželství vstoupit i jeho mámy.

„Častý argument konzervativců, že ze mě vychovají gaye, protože mě takovému chování naučí, je úplná blbost. Člověk se se svojí orientací rodí, nemůže si z toho udělat životní styl,“ míní dvaadvacetiletý muž a se smíchem dodává, že vzkazuje zejména lidoveckým poslancům, že jejich tradiční hodnoty dodržuje.

Častým argumentem odpůrců stejnopohlavních rodin je to, že děti potřebují vhodné vzory muže a ženy. „Děti potřebují ke svému zdravému fungování vzory mateřství a otcovství, které se snaží napodobovat,“ řekla na plénu Poslanecké sněmovny třeba lidovecká poslankyně a dětská lékařka Romana Bělohlávková (KDU-ČSL).

„Každý si takový vzor, pokud ho potřebuje, někde najde. Já jsem si ho asi nejvíc našel v dědovi, ale i jinde. Není to jen v jedné osobě, člověk se formuje různými způsoby,“ popisuje Kryštof a tvrdí, že fakt, že nevyrůstal s otcem, v něm žádné trauma nezpůsobil.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +3

Biologického otce prý nezná. „Ze zvědavosti by mě zajímalo, kdo to je, jaký to je člověk. Ale že bych ho chtěl za otce, to ne,“ popisuje. Jeho rodiči jsou prý jeho dvě matky, byť se už rozešly a každá z nich má novou partnerku.

„Je to stejné, jako když se rozejdou heterosexuální partneři. Pokud je to rozvod plynoucí z normální životní situace a ne proto, že by jeden z rodičů byl třeba tyran, tak pro děti dál zůstávají mámou a tátou. My to máme stejné,“ vysvětluje.

V životě nezažil ani žádnou šikanu či posměšky od spolužáků ve škole za to, že ho vychovávají dvě matky. „Nemůžu mluvit za všechny, ale já jsem se s tím ve svém prostředí nesetkal. Není to pravidlem, ale děti jsou otevřenější než dospělí,“ říká. Spolužáci se o jeho rodinu buď ze zvědavosti zajímali, nebo jim rodinné poměry byly jedno a neřešili je.

Necitlivé výroky

Po poledni na Malostranské náměstí dorazila i Marie s ročním synem. Vychovává ho spolu s partnerkou Annou-Marií, která je biologickou matkou chlapce. „Já jsem v té nevýhodné pozici, nemám k tomu dítěti žádný právní vztah,“ povzdychne si Marie se synem v náručí.

„Výroky některých poslankyň jsou mi nejvíc líto zejména směrem k synovi, protože si myslím, že většina těch lidí, kteří vznáší tyto necitlivé výroky, tak se tváří, že myslí na ty děti, ale oni na ně nemyslí. Kdyby na ně mysleli, zrovnoprávní sňatky homosexuálů a v tuto chvíli by se práva dětí z duhových rodin vyrovnala,“ míní.

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy Herečka Marie vychovává s partnerkou ročního syna. Není jeho biologickou matkou, tudíž k němu nemá de facto žádná práva. To by mělo změnit manželství pro všechny.

Doposud je podle ní vše hlavně na dobré vůli jí a její partnerky. Ať už se to týká informací o zdraví jejich syna v případě jeho nemoci nebo třeba o vztah k němu v případě, že by se rozešly.

„Všechno bude na naší dobré vůli. Kdybychom se rozešly, našly si nové partnerky, tak si nebudeme dělat naschvály a pořád to budeme my dvě, kdo jsou matky našeho syna,“ říká. Zakotveno v zákoně jako u heterosexuálních párů to však momentálně není. Narovnat by to mělo právě uzákonění sňatků pro stejnopohlavní páry.

Happening se na Malostranském náměstí před Poslaneckou sněmovnou uskutečnil právě proto, že začátkem června to byl přesně rok od chvíle, kdy se návrh na uzákonění manželství pro homosexuály dostal na půdu Poslanecké sněmovny. K projednání se poslanci dostali až před dvěma týdny.

Poslankyně Jílková předpokládá, že první čtení zákona se do konce června dokončí. „Je dobře, aby se to téma neprotahovalo příliš dlouho,“ řekla. Její kolega z topky dodal, že je i taková dohoda, aby hlasování proběhlo ke konci června.

Sněmovno, hlasuj

Organizace Jsme fér, která úterní happening uspořádala, vyzvala všech 200 poslanců, aby před jednáním Sněmovny přišli k jejich stánku a podpořili je tím, že se nechají vyfotit s jedním z transparentů, na kterých bylo napsáno třeba: Sněmovno, hlasuj, Chci rovné sňatky, Chci rovnoprávnost nebo Chci společná rodičovská práva.

Cedulku Sněmovno, hlasuj si na fotku vzala Marie Jílková, jedna z mála lidoveckých poslankyň a poslanců, kteří za aktivisty přišli. Jílková patří spíš k té liberálnější části KDU-ČSL. „Tenhle vzkaz je asi jediný, který mi projde,“ řekla v nadsázce. Jak ale bude na plénu hlasovat, brněnská poslankyně neprozradila.