Vlevo dole: Sněmovní chaos. Konzervativci pro sňatky gayů, liberálové proti?

Co se to děje v Poslanecké sněmovně? Hnutí ANO, které nově vzhlíží k Orbánovi a chce být konzervativní, navrhuje projednat manželství gayů. A liberální poslanci z řad vládní koalice hlasují proti. Prohodili si snad poslanci role?

„Nenechte se zmást, hnutí ANO by pro zákon většinově nehlasovalo. Hlasů pro manželství homosexuálů není v tuhle chvíli dost a kdyby se teď hlasovalo, hrozilo by, že zákon skončí zamítnutím,“ vysvětluje Lucie Stuchlíková v Reaktoru, svižném formátu podcastu Vlevo dole.

„Vidím to jako snahu rozhádat vládní koalici. Ale nevím, jestli to od ANO bylo chytré – odvádějí pozornost od toho, co jejich voliče skutečně zajímá, a to je kritika vládního úsporného balíčku,“ dodává Václav Dolejší.