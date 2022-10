Mezinárodní tlak, nebo plané české sliby? Proč emír rychle balil kufry

Tamim bin Hamad Sání si ve středu večer sbalil kufry a urychleně opustil Českou republiku. Prezident Miloš Zeman přitom nedlouho předtím na společné tiskové konferenci avizoval, že emír zůstane v Česku do čtvrtka. Deník N, který na emírův odlet upozornil, přišel s informací, že česká strana nedokázala splnit jeho přání, aby se mohl plnohodnotně zúčastnit jednání evropských představitelů.

Katarská diplomacie a český velvyslanec v Kataru Petr Chalupecký přispěchali ještě ve čtvrtek s prohlášením, podle kterého byla návštěva úspěšná. Za náhlý odlet prý mohou jiné závazky Jeho Výsosti katarského emíra. Jeho ministři ostatně v Praze zůstali.

Jaké jsou ale skutečné důvody? Bylo vůbec možné na poslední chvíli rozšířit formát summitu o katarského vládce? Odmítli ho evropští státníci pustit mezi sebe kvůli sílící kritice porušování lidských práv v Kataru? Jde o gesto Západu kvůli blížícímu se mistrovství světa ve fotbale, které Katar za problematických okolností letos hostí? Nebo emírovi čeští organizátoři slíbili něco, co nemohli dodržet?

Dynastie Sání (či jiným přepisem dynastie Thání) vládne Kataru, zemi v jihozápadní části Perského zálivu, od první poloviny devatenáctého století. Jejich země vlastní třetí největší zásoby ropy a zemního plynu na světě. Pohádkové bohatství a překotný ekonomický rozvoj ale v Kataru nejde ruku v ruce s tím, co si západní svět představuje pod pojmy lidská práva, právní stát nebo ochrana menšin.

V posledních měsících se Katar dostal pod silnou palbu kritiky kvůli pořádání mistrovství světa ve fotbale, které díky svému vlivu dokázal získat. Že toto téma rezonuje celou západní společností, potvrzuje ředitelka české pobočky Amnesty International Linda Sokačová.

„První věc je úroveň dodržování lidských práv v Kataru. A druhá, hodně aktuální linka, kterou teď řeší Amnesty International všude po světě, je blížící se mistrovství světa ve fotbale. Bohužel stadiony a další stavby vznikaly za využití velmi nestandardně placené, a v některých ohledech možná až nucené práce migrantů. Jejich práva, ať už pracovní, nebo lidská, téměř nebyla dodržovaná,“ říká Sokačová.

Katar je konzervativní muslimská země, kde za homosexualitu hrozí trest smrti a za nemanželský sex nebo pití alkoholu zase bičování a kamenování.

„S lidskými právy souvisí i obavy některých fanoušků a fanynek o dodržování práv LGBT komunity. Katar projevuje minimální zájem o to je nějakým způsobem ochránit,“ dodává Sokačová.

V posledních letech na sebe navíc představitelé vládnoucí dynastie výrazně upozornili. Katarský princ Hámid bin Abdal Sání byl v roce 2005 v Česku nepravomocně odsouzen za sex s nezletilými dívkami. Bratr současného emíra byl zase před dvěma lety ve Spojených státech obviněn z vraždy a znásilnění.

Jenže podle zdrojů, se kterými redakce Seznam Zpráv mluvila, zřejmě západní politici neodmítli zasednout k jednomu stolu s katarským vládcem kvůli nedodržování lidských práv. Čeští organizátoři nejspíš naslibovali něco, co nebyli schopní dodržet.

Zásadní otázkou je, zda emír očekával, že se zapojí do jednání summitu Evropského politického společenství. Respektive zda mu to někdo na české straně slíbil. Minimálně na vládní straně takové přísliby podle zdrojů Seznam Zpráv nepadly.

„Katařané měli informaci, že je absolutně vyloučené, že by byl emír součástí summitu, není to evropská země a nikdy to nebylo na pořadu dne. Pokud jim to někdo slíbil, sliboval něco, co nemohl splnit a o čem nemohl rozhodovat. Jediné, co jsme mohli zkusit, byla nějaká interakce s účastníky summitu,“ řekl Seznam Zprávám český vysoce postavený zdroj, který se podílí na řízení českého předsednictví Evropské unii.

Právě česká vláda měla ve spolupráci s unijními institucemi na starosti přípravu velkého evropského summitu v Praze.

„(Emír) všechno věděl předem, ale byl to, myslím, takový blízkovýchodní tlak. Chtěl jít na summit nebo aspoň mít schůzky s největšími zeměmi. Když to nevyšlo, odjel,“ uvedl pro Seznam Zprávy český vysoce postavený diplomatický zdroj.

Znalci diplomatického zákulisí poukazují na to, že emírovi ministři v Praze zůstali jednat dál, což by se prý nestalo, pokud by opravdu odjel naštvaný.

Slova šéfa diplomatického odboru Pražského hradu potvrzují, že emír chtěl ještě na místě o účasti na poslední chvíli jednat.

„Emír nechtěl dále v Praze zůstávat, protože mu bylo Bruselem přes Úřad vlády definitivně potvrzeno, že nemůže být řádnou součástí dnešního summitu,“ poznamenal Jindrák pro ČTK.

Podle Břetislava Turečka, odborníka na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha, je emírův předčasný odjezd výsledkem nějakého zákulisního incidentu. Nebo nesouladu, který čeští diplomaté podcenili.

„Asi se čekalo, že se situace nějak vyřeší, ale nestalo se to,“ říká odborník z metropolitní univerzity.

Odborník na Blízký východ naznačuje, že někteří čeští představitelé naslibovali zahraničním státníkům i české veřejnosti věci, které nebyli schopní splnit.

„Katar mohl mít určité signály, že emír bude na té večeři. Nicméně tyto věci dojednává daleko více hráčů, a ti rozhodující nakonec upozornili, že tam holt z procedurálních důvodů být nemůže,“ říká Tureček.

Naopak mistrovství světa ve fotbale podle něj se středeční událostí nijak nesouvisí.

„Já jsem v Kataru byl, vím, že tam zahynuly tisíce dělníků, o tom není sporu. Ale to přeci nesouvisí s předčasným odletem emíra. Ten se asi neurazil kvůli tomu, že bude v Kataru mistrovství. Pochybuju, že by mu to tady někdo připomínal. Že je problematické mistrovství světa, to se vědělo i včera ráno. To se nemuselo čekat do včerejšího večera, aby náhle odletěl,“ říká s pousmáním Tureček.

Diplomatické faux pas se ve čtvrtek odpoledne narychlo snažily žehlit všechny zúčastněné strany. Český velvyslanec, katarská diplomacie i Kancelář prezidenta republiky vydali tiskovou zprávu, ve které si průběh jednání pochvalují a označují ho za úspěšné. Vláda a Hrad ale házejí jeden na druhého odpovědnost za emírův útěk.

„Pokud jde o otázku dalšího možného programu Jeho Výsosti, jde o záležitost primárně se týkající evropských struktur, nikoliv Kanceláře prezidenta republiky. Komplikovaná komunikace evropských struktur byla reflektována úpravou programu Jeho Výsosti na čtvrtek dne 6. října 2022,“ napsal mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.