Cesta za plynem: Česko posvětilo Kataru ambasádu v Praze

Česko pokračuje v umetání si cesty ke katarskému plynu. Nyní rozhodlo o dalším kroku, který má pomoci ve vyjednávání o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG), který by v příštích letech pomohl umenšit závislost Česka na plynu z Ruska.

Ministr Lipavský považuje schválení katarské ambasády v Praze za další utužení vazeb mezi oběma zeměmi. „Poté, co minulý týden předal katarské straně pověřovací listiny nový velvyslanec Petr Chalupecký, je to další důkaz rychle se rozvíjejících vztahů Česka a Kataru,“ dodal Lipavský.

Otevření katarského zastoupení v Praze by se mělo uskutečnit v nejbližších měsících, zdroje Seznam Zpráv z diplomatických kruhů dodávají, že „ambicí je ještě letos“. Aktuálně se v metropoli hledá místo, kde by Katar rozbil svůj velvyslanecký stan.

Česko-katarské sbližování by měla završit návštěva katarského vládce emíra Tamíma bin Hamad Ál Tháního v České republice. Mocnář, jehož význam díky zásobám zemního plynu a z toho plynoucího bohatství roste celosvětově, by měl do Prahy přijet na začátku října ve dnech 5. až 7.