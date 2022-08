Pražský politický bál pro katarského emíra. Hlavní cena: zemní plyn

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Významná ložiska zemního plynu a z toho pramenící bohatství posilují význam Kataru v celosvětové politice. Stejně tak nabývá na významu role katarského vládce emíra Tamíma Al Tháního, kterého letos v březnu pozval Pražský hrad na návštěvu do Prahy.

Emírovo setkání s tuzemskými politickými špičkami je důležité pro dotažení kontraktu na dodávky katarského LNG, který by omezil závislost na ruském plynu. Seznam Zprávy nyní zjistily, kdy a za jakých okolností by k emírově cestě do České republiky mělo dojít.

Čeští vyjednavači pracují se scénářem návštěvy na počátku října. Katarský mocnář by se během státní návštěvy potkal nejenom s českými politiky, ale i vrcholnými představiteli členských států EU. Paralelně s emírovou návštěvou by totiž v Praze mělo probíhat setkání prezidentů a premiér v rámci Evropské rady. Slavnostní ceremoniál by se mohl konat na Pražském hradě.

Nyní se čeká na to, zda s koncepcí evropského summitu a setkání s emírem budou souhlasit jak představitelé Unie, tak Katařané.

„Doufáme v tuto návštěvu. Impuls, který by to dalo rozvoji vztahů a dohodě na dodávkách plynu, by byl enormní. Byla by to obrovská pomoc,“ řekl Seznam Zprávám nový velvyslanec v Dauhá Petr Chalupecký.

Souběh návštěvy emíra a evropských lídrů by podle Chalupeckého umožnil dostatečně široký prostor pro jednání, která by se mohla týkat i jiných záležitostí než dodávek plynu.

„Ano, časově by se to mohlo překrývat s neformální Evropskou radou, která se má v Praze uskutečnit. Primárně by šlo o státní návštěvu emíra České republiky, ale díky setkání Evropské rady by vznikl širší prostor pro konzultace v různých oblastech. Návštěva se jeví velmi reálně, parametry vypadají zhruba tak, jak nastiňujete,“ potvrdil nový velvyslanec v Dauhá.

Ostatní úřady zatím nechtěly přesné obrysy emírovy návštěvy komentovat s odvoláním na to, že finální podoba akce se stále ještě dolaďuje.

Německá stopa

Emíra Tamíma Al Tháního pozval do Česka prezidenta Miloš Zeman letos v březnu. Pozvánku do Kataru vezl kancléř Vratislav Mynář a emír ji přijal. Češi si od začátku slibují, že právě při návštěvě katarského mocnáře by se měly posunout kupředu jednání o koupi katarského zkapalněného plynu.

Při jednání s Katařany jsou klíčové osobní vazby - i proto nyní Česká republika otevřela v katarském hlavním městě ambasádu. Ruku v ruce s tím bylo důležité podepsat s Katarem smlouvy, které Dauhá pro ekonomickou spolupráci požadovalo.

Jako první byla dohoda o zabránění dvojímu zdanění, kterou podepsal ministr financí Stanjura se svým protějškem v červnu, další listiny budou následovat.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy V červnu se čeští ministři potkali v Kataru se členy tamní vlády. Cílem jednání bylo posunout kupředu kontrakt na dodávky LNG. Na snímku ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se svým katarským protějškem.

Česko zatím stále spadá pod berlínskou ambasádu, kterou nyní vede vlivný velvyslanec Abdull bin Mohammed bin Saud Al Thání. Tento člen katarské královské rodiny byl na začátku června v Praze již potřetí od začátku roku. I tyto vazby pomohly českým ministrům v navazování kontaktů na katarskou mocenskou administrativu.