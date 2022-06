Čeští ministři míří do Kataru. Zvýší to vaše šance získat plyn, míní diplomat

Jednat bude konkrétně i o dodávkách zkapalněného plynu (LNG), u kterého se Katar řadí mezi tři největší světové producenty. „O možnostech katarských dodávek LNG do Evropy jsem s ministrem průmyslu a obchodu šejkem Mohammedem Al Thanim hovořil už během našeho setkání v Davosu ve druhé polovině května. Rád bych na to samozřejmě navázal i v červnu přímo v Dauhá,“ dodal ministr průmyslu a obchodu.

Česká republika by však měla na začátku července otevřít vlastní ambasádu v Dauhá, v příštích měsících by měli Katařané otevřít svůj úřad v Praze.

„Bude to oboustranně výhodné. Zajímavé pro vaše investory mohou být nízké a v některých oblastech až nulové daně v Kataru. Vidíme v České republice velký potenciál. Je důležité sblížit naše vlády a umožnit spolupráci v soukromém sektoru. To, že budeme mít v Praze velvyslance a diplomaty, jednání o energetice uspíší a zefektivní. Potřebujeme jednodušší komunikaci, což možnost osobního jednání zaručí,“ uvedl Al-Madadi v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Bude to obchod na úrovni stát–stát. Velvyslanectví bude zprostředkovatelem, který usnadní vyjednávací a komunikační procesy mezi příslušnými úřady obou zemí, celý proces to urychlí,“ uvedl diplomat Al-Madadi, se kterým jsme rozhovor pořídili v centru Prahy v oblíbeném hotelu katarského velvyslance v Německu.

Katar podle něj upřednostňuje dlouhodobé kontrakty, třeba i na 25 let. „Investovali jsme velké peníze do vybudování terminálů, takže kvůli tomu máme zájem o smlouvy na delší dobu. Problém je, že máme určité množství plynu, poptávka však naše možnosti převyšuje,“ dodává Al-Madadi. Nejde podle něj o zájemce z Evropy – z Kataru například vede přímý plynovod do Ománu nebo Spojených arabských emirátů.

Zdůraznil rovněž, že Katar v současné krizi ve východní Evropě a válce na Ukrajině drží neutrální pozice. „Jsme velmi neutrální. Válka je vždy až to nejhorší řešení situace. Tlačíme na to, aby obě strany začaly jednat o mírovém řešení. Co se týká humanitární pomoci Ukrajině, to není politika. To je o pomáhání lidem a obětem, to je naše povinnost,“ uvedl Al-Madadi v rozhovoru.