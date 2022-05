Česko chce kvůli plynu utužit vztahy s Katarem. Do Prahy se chystá emír

Katar patří mezi největší producenty zkapalněného zemního plynu na světě. Právě dodávky katarského LNG by mohly pomoci Evropě zmenšit závislost na ruském plynu, který po vypuknutí války na Ukrajině už do některých států EU přestává proudit.

Česká republika je zcela závislá na ruském plynu a vláda Petra Fialy (ODS) musí hledat možnosti, jak do budoucna získat plyn odjinud než ze země Putinova režimu.

Pomoci by mohl Katar, a to je důvod, proč se podle zjištění Seznam Zpráv nyní zintenzivnila jednání mezi Českem a Katarem o otevření ambasád v obou zemích. Češi mají zájem o dodávky plynu, Katařané zase chtějí v Česku investovat. K tomu požadují po státu záruky, že jejich finanční prostředky zde budou ošetřeny.

Do Prahy by pak v létě měl dorazit i katarský vládce emír Tamím ibn Hamad Al-Sání.

Budování těsnějšího vztahu s katarskou monarchií se vede na několika úrovních. Naplno běží příprava otevření českého zastupitelského úřadu v hlavním městě Kataru Dauhá, k čemuž by mělo dojít na začátku července.

„Na ministerstvu aktuálně probíhá proces výběrových řízení k dlouhodobému personálnímu obsazení systemizovaných míst nového úřadu, v průběhu května bude do Dauhá vyslán Dušan Králík, který se ve funkci chargé d'affaires ad interim ujme řízení našeho zastupitelského úřadu do příjezdu rezidentního velvyslance,“ uvedl náměstek ministra zahraničí Kozák.

Jméno nového českého velvyslance v Kataru se nyní ladí. Jak bude znám, musí jej schválit katarská strana. Ambasáda by měla zahájit svou činnost na začátku července. „Tak, aby mohla Česká republika již od 1. července 2022 v Dauhá řádně vykonávat funkci místního předsednictví EU. V Dauhá doposud není zřízena rezidentní Delegace EU,“ dodal náměstek Kozák.

Po vypuknutí ruské války na Ukrajině proudí do Dauhá čím dál více evropských politiků vyjednávat o dodávkách LNG, které by do budoucna alespoň z části mohly snížit závislost části starého kontinentu na ruském plynu. V březnu například německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck uzavřel dohodu s vládcem bohatého Kataru emírem Tamím bin Hamad Ál Tháním.