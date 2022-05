Utajená mise Pekarové v Emirátech: jednání o plynu a dopadech ruské války

Když se v březnu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vydala s delegací do Dubaje na světovou výstavu Expo 2020, opozice ji kritizovala za rozmařilý a zbytečný výdaj.

„SAE disponují velkými zásobami plynu, zatím soběstační nejsou, je to však jejich cíl. Odebírají plyn od Kataru, se kterým EU dlouhodobě vyjednává o dodávkách LNG pro Evropu. Když to řeknu jednoduše, tak pro nás je důležité, aby Emiráty svůj cíl v podobě plynové soběstačnosti splnily. Tím by se pro Evropu v Kataru mohla uvolnit kapacita,“ vysvětlila šéfka dolní komory parlamentu Seznam Zprávám.