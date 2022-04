Evropa se kvůli plynu může obrátit na jih. Jenže pomoci se nedočká

USA se sice zavázaly dodat Evropské unii 15 miliard kubických metrů zkapalněného plynu (LNG), celková roční spotřeba plynu v EU je ale zhruba 400 miliard kubíků, z čehož Rusko importuje zhruba 40 procent – tedy přibližně 155 miliard kubíků. Další plyn poskytne i Norsko, stále bude ale nutné hledat další zdroje a jedním takovým by mohl být plyn právě z Afriky – konkrétně z Nigérie, Alžírska, Nigeru a dalších států. Má to však háček.

V severní Africe již existuje infrastruktura, skrze kterou plyn proudí do Evropy. Alžírsko dodalo v roce 2019 do Evropy 30,5 miliardy kubíků zemního plynu. To odpovídá 7,6 procenta celkového importu zemního plynu do EU. Z Alžírska vede do Evropy plynovod Medgaz, který ústí ve Španělsku, a TransMed, kterým proudí plyn do Itálie.