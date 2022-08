Nový muž pro Katar: Získat tu kontrakt není snadné, ale plyn je priorita

V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, že jedním z jeho hlavních úkolů bude lobbování za české energetické zájmy v Dauhá. „Není snadné v Kataru přijít ke kontraktu snadno a rychle, pro nikoho na světě. My budeme v rámci Kataru vysvětlovat, že ČR je solidní partner, který za dobře nastavených okolností s Katarem může dlouhodobě fungovat,“ uvedl nový muž pro Katar.

Je to úplně nové velvyslanectví, takže prvním úkolem bude zajistit plný běh úřadu po stránce politicko-ekonomické. Čekají nás i povinnosti konzulárního charakteru vzhledem k nastávajícímu mistrovství světa ve fotbale, které se uskuteční ve druhé polovině listopadu. S tím souvisí i navazování kontaktů, ať už těch stávajících, nebo zcela nových, v rámci katarské administrativy. Ujmeme se také koordinační role v rámci evropského předsednictví mezi ambasádami zemí, které jsou v Kataru zastoupeny.

Reportáž Seznam Zpráv z Kataru o výpravě do Dauhá, kde čeští ministři, úředníci, manažeři a podnikatelé pronikli do epicentra vzestupu arabského státu v globální politice.

Katar se stává čím dál důležitějším mediátorem na diplomatické scéně, což se opět týká i našich bezpečnostních zájmů. Známé jsou hovory mezi USA a Tálibánem, nehodnotím teď výsledek a kvalitu dohody, ale zmiňuji fakt, že Katar sehrál zásadní roli v tom, že k dohodě vůbec mohlo dojít. Katar hraje roli i ve věci íránské nukleární dohody. Takže abych to shrnul, Katar nabývá na významu jak bezpečnostního, tak diplomatického hráče. Proto je třeba této zemi věnovat pozornost.

Jde o dlouhodobější proces. Důležité bylo již to, že se podařilo podepsat dohodu o zamezení dvojího zdanění, do toho se domlouvá dohoda o podpoře a ochraně investic. Úkolem ambasády bude zajištění bezproblémové komunikace. Poskytneme maximální možný servis subjektům, které budou katarský plyn nakupovat.

Plyn by měl pro stát nakupovat ČEZ. Bude zástupce společnosti nějak úzce kooperovat s ambasádou v Kataru?

Budeme mít někoho na ambasádě, ostatně zástupce ČEZ už byl součástí oné červnové vládní mise v Dauhá. Ano, plyn bude prioritou číslo jedna pro ambasádu, byť jako ambasáda nebudeme vstupovat do parametrů obchodních dohod. Není snadné v Kataru přijít ke kontraktu snadno a rychle, pro nikoho na světě. My budeme v rámci Kataru vysvětlovat, že ČR je solidní partner, který za dobře nastavených okolností s Katarem může dlouhodobě fungovat.

Kdy by mohlo dojít k uzavření kontraktu na katarský plyn?

V tuto chvíli je to složité říci. Katařané stabilně investují obrovské prostředky do rozšíření svých plynových kapacit, což zabere peníze i čas. Tudíž dodávky katarského LNG jsou limitovány i technicky. Tím nechci rezignovat na myšlenku o relativně včasných dodávkách, současně ale neumím stanovit konkrétní datum.

Bavíme se ale o něčem, co je reálné v nejbližších letech?

V závislosti na obchodních jednáních to může být reálné.

To je obrovské aktivum pro rozvoj vztahů mezi Českem a Katarem. Těším se, až se se šejchem Saoudem seznámím. Katar je z evropského pohledu tradičnější země, hierarchie tam hraje roli. Naším úkolem je využít známostí, které jsou pro vzájemné vztahy důležité.

Němci mají v Dauhá údajně vysoké stovky lobbistů a manažerů, kteří pracují na kontraktech na dodávky plynu. Jak jsme na tom my v porovnání s ostatními zeměmi?

Určitě tam nemáme stovky manažerů a lobbistů, ale máme partnery, kteří mají dobré styky v katarské administrativě. Určitě v tomto pomůže i naše ambasáda, do karet nám hraje i fakt, že pořádáme evropské předsednictví. Musíme Českou republiku jako potenciálního zákazníka v Dauhá zviditelnit. Ano, nejsme na tom jako Němci, máme ale stejné zájmy a budeme postupovat podobným způsobem.

Uvidíme. Nechci posuzovat minulé snahy tohoto typu, ale domnívám se, že katarské investice a zájmy jsou reálné. Česká Republika má co nabídnout, vedle lázeňství zejména start-upy, IT technologie. Úkolem naší ambasády bude katarským zájemcům české možnosti dobře prezentovat. Investují-li Katařané, zpravidla bývají úspěšní. Jsou to zodpovědní partneři, mají obchodního ducha.