Češi si otevřeli dveře do země, kde plyn a peníze nemají dno

„Šéfe“ mu říkají i hvězdní fotbalisté Messi, Neymar či Mbappé.

Mansúr Al-Mahmůd řídí jeden z největších fondů světa, katarský investiční fond spravuje majetek v hodnotě 300 miliard dolarů a do jeho stáje patří i fotbalový klub Paris Saint-Germain se zmiňovaným útočným triem.

Není snadné se k němu dostat. V úterý dopoledne si však v zákulisí luxusního hotelu Ritz Carlton v katarském Dauhá udělal 20 minut čas na českou vládní výpravu. „Vy nám dejte seznam projektů, my dodáme peníze. Co nás zajímá? Výnosy,“ nahnul se Mansúr Al-Mahmůd k ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (za STAN).

Ten byl součástí nebývale velké vládní mise tří ministrů (vedle Síkely i ministra financí Zbyňka Stanjury a ministra dopravy Martina Kupky – oba z ODS) a několika náměstků, kteří se do hlavního města Kataru vypravili s primárním úkolem otevřít Česku dveře k dlouhodobějšímu kontraktu na dodávky katarského zkapalněného plynu (LNG). Tím by se do budoucna měla snížit dnes stoprocentní závislost České republiky na ruském plynu.

Dva a půl dne v Dauhá, kde teplota v těchto dnech atakuje 50 stupňů Celsia, využili čeští politici a manažeři na maximum. Bilaterálně jednali od rána do noci. Potkali se s tamními ministry financí, obchodu, energetiky či dopravy, hovořili o investicích s největšími fondy v regionu, ministr dopravy Kupka navštívil v poušti LNG terminál, ministři si potřásli rukou s dvojkou katarské mocenské struktury, šéfem Úřadu vlády, a povečeřeli se samotným vládcem Kataru – emírem Tamímem Al Tháním.

Jdete nám naproti

Upřímně řečeno, nevyužít této ojedinělé příležitosti by byl hřích. Češi dostali možnost potkat se s katarskými protějšky, jejichž vliv globálně sílí.

Katar je v současnosti považovaný za nejbohatší zemi světa, patří mezi největší světové producenty LNG, v regionu Blízkého východu výrazně narostl jeho politický vliv díky televizní stanici Al-Džazíra a na konci roku uspořádá světový šampionát ve fotbale. „Kuvajt je minulost, Dubaj je přítomnost, Katar je budoucnost,“ říkají místní.

Vzhledem k výše uvedenému stojí v současnosti v Kataru frontu desítky států na tamní plyn, ropu a obecně na katarské finanční zdroje. Češi využili příležitosti, která se jim naskytla v rámci Katarského ekonomického fóra, významného setkání světových ekonomů, politiků a podnikatelů, v jehož rámci vystoupil například i nejbohatší muž planety Elon Musk.

„České firmy a podnikatelé mohou Kataru přinést přidanou hodnotu. Ať už jde o technologie, logistiku, nebo zdravotní péči. Vidím příležitost pro investice. Jsme opravdu rádi, že zde vaše země otevírá ambasádu. Naše ambasáda v Praze by se měla otevřít rovněž brzy. Pandemie a nyní válka vytvořily příležitosti mimo jiné v oblasti energetiky,“ řekl Seznam Zprávám viceprezident Katarské obchodní komory Al Kuwari.

A přislíbil to, v co současný kabinet Petra Fialy (ODS) pevně doufá. „Kontrakt na LNG dodávky je určitě realistický. Máme kapacitu a hledáme nové trhy. Česká republika má velký zájem o LNG, je tu velký prostor pro spolupráci,“ dodal zástupce šéfa obchodní komory v Dauhá.

Náměstek českého ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Kuvajtu Martin Dvořák (STAN) si pochvaloval, že česká výprava v Kataru získala pozornost. „Katarského ekonomického fóra se účastnily světové kapacity včetně Elona Muska. I z toho důvodu byla naše výprava výjimečná, vyčnívali jsme z řady tím, že tu byli tři ministři, což není běžné. Tím jsme získali pozornost pořadatelů,“ řekl Seznam Zprávám náměstek Dvořák.

„Daří se nám posouvat vztahy obou zemí rychlostí, která je v této oblasti neobvyklá,“ přitakal ministr průmyslu a obchodu Síkela.

Bez osobních kontaktů to nejde

Stěžejním faktorem pro úspěšný obchod s Katařany jsou osobní kontakty. Jde o specifickou záležitost typickou pro země Blízkého východu. Takový vztah je během na delší trať, který sebere větší množství času.

„V arabských zemích platí, že je důležité tu být fyzicky. Proto zde nyní budeme mít zastoupení. Fyzické zastoupení tady je klíčové. Otevřít kancelář v Kataru je prestižní, protože v současnosti je Katar dle GDP na hlavu nejbohatší země na světě. Byť zatím je Dauhá stále asi trochu ve stínu Dubaje,“ řekl Seznam Zprávám ředitel nové kanceláře CzechTrade v Kataru Jan Darmovzal.

Podle ředitele odboru států Blízkého východu a severní Afriky na ministerstvu zahraničí Petra Hladíka nelze bez osobních kontaktů v zemích Perského zálivu politicko-ekonomické vztahy navázat.

„Je to součást kultury, chvíli si k vám hledají cestu. Je to běh na dlouhou trať. Z hlediska zahraničně-politických zájmů České republiky je tento region jednou z mála cest, kterou nyní máme. Je v našem životním zájmu, abychom spolupráci s Katarem podporovali. Už to pochopila i Evropská unie, která začala rozvíjet strategický vztah se státy v Zálivu,“ popsal Hladík.

Právě ambasády v tomto snažení hrají zásadní roli – již delší dobu se proto chystá otevření české úřadu v Dauhá, k čemuž oficiálně dojde na začátku července. Do konce roku by tak měli učinit i Katařané v Praze.

Foto: Ondřej Koutník, Seznam Zprávy +12

Česko zatím stále spadá pod berlínskou ambasádu, kterou nyní vede vlivný velvyslanec Abdull bin Mohammed bin Saud Al Thání. Tento člen katarské královské rodiny byl na začátku června v Praze již potřetí od začátku roku.

„Setkali jsme s kancléřem emíra, který je po emírovi považovaný za dvojku v katarské politice. Jde o bývalého velvyslance Kataru v Německu, který měl na starosti i Českou republiku. Zná naše reálie velmi dobře, vzpomínal na to, jak vyjednával přímé lety z Dauhá do Prahy pro Qatar Airways,“ připomněl další berlínskou stopu v rozhovoru pro Seznam Zprávy ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

S navázáním vazeb na katarské politiky skrze berlínskou ambasádu českým politikům pomohli i představitelé Obchodní komory pro státy Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC).

Tu vede slovenský manažer Peter Závodský, který mimo jiné radí katarskému velvyslanci v Berlíně a v Dauhá nyní pomohl s organizací schůzky českých ministrů u emírova kancléře.

Závodský v březnu doprovázel hradního kancléře Vratislava Mynáře, který hlavě katarského státu dovezl pozvánku do Prahy. Emír Tamím Al Thání pozvání prezidenta Miloše Zemana přijal a na podzim se chystá dorazit do Prahy. Pokud se nic nepokazí, právě tehdy by mohla česká strana podepsat s Katarem smlouvu (či ji alespoň už konkrétněji předjednat) na dodávky LNG.

Osobní vazby jsou sice klíčové, ale ruku v ruce s nimi jdou i peníze, proto je klíčové podepsat s Katarem smlouvy, které Dauhá pro ekonomickou spolupráci požadovalo. Jako první byla dohoda o zabránění dvojímu zdanění, kterou podepsal ministr financí Stanjura se svým protějškem v úterý, další listiny budou následovat.

„Důležité bylo, že všichni ministři byli přátelsky přijati svými protějšky. Podařilo se podepsat smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Další důležitou věcí je otevření české ambasády v Dauhá a katarské ambasády v Praze. Zároveň nám bylo potvrzeno plánování návštěvy emíra do konce tohoto roku,“ shrnul pro SZ všechny potřebné ingredience pro český optimismus náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák (ODS).

Projekty v mašličkách

Katar nemá žádný problém s penězi. Investovat však hodlá jedině do připravených či již rozběhlých projektů – takzvaně v mašličkách. Katařané se řídí hlediskem výnosů, jak už víme od šéfa katarského investičního fondu.

Své jmění chtějí diverzifikovat, nehodlají peníze posílat do energetiky, které mají doma dost. Ale zajímají je technologie, vodík, solární zařízení, infrastrukturní stavby.

„Stojí za to s Katařany posunout debatu o roli pražského letiště, protože Katar se stává hubem světového letectví. Společnost Qatar Airways je významný hráč. Nabídli jsme jim, že by pražské letiště mohlo sloužit jako místo pro mezipřistání pro dlouhé lety. Pro nás by to znamenalo i posílení cestovního ruchu,“ řekl Seznam Zprávám ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Ředitel sekce služeb pro exportéry v CzechTrade Jan Kubata dodal, že je organizace připravená pomáhat s věcmi, o které vláda požádá. „Striktně se držíme podnikatelské roviny, nezasahujeme do politiky, můžeme ale ministerstvům pomoci s vyřizováním byznysové agendy,“ řekl Seznam Zprávám bývalý ústecký primátor a poslanec Kubata.

Česko se pro Katar může podle ředitele odboru států Blízkého východu a severní Afriky Hladíka stát branou do regionu střední a východní Evropy.

„Státy v Zálivu si uvědomily, že kromě takzvané staré Evropy je tu i Evropa střední, která pro ně je pole neorané. Katařané k nám teď chtějí jít. Pozornost investičních fondů potvrzuje, že Katar má u nás zájem investovat. Jsme stabilní, právní stát s nulovou nezaměstnaností,“ řekl pro Seznam Zprávy.

Dělníci v ohni

Na konci roku Katar uspořádá fotbalové mistrovství světa. Zemi na břehu Perského zálivu lze označit za monarchii se sklony k absolutismu. Vedení země pro úspěšné uspořádání světové akce udělá prakticky cokoliv, co bude potřeba. Fotbalový turnaj, o kterém i během bilaterálních jednání českých a katarských politiků hovořili úplně všichni, má prezentovat Katar jako hráče elitní ligy globální politiky.

Britský deník The Guardian loni informoval, že při výstavbě stadionů v Kataru v období 2011 až 2020 zemřelo 6 500 dělníků. Převážně šlo o africké a asijské pracovníky pocházejících z Indie, Pákistánu, Srí Lanky či Bangladéše.

Pracovní podmínky dělníků jsou kvůli podnebí tvrdé. V těchto dnech teplota dosahuje k 50 stupňům, během července a srpna rtuť teploměru letí ještě výš. Katar je necelý půlrok před šampionátem jedno velké staveniště, na kterém v šílených podmínkách dřou desítky tisíc lidí.

V Kataru žijí necelé tři miliony lidí, z toho Katařanů je jen 300 tisíc. Ti a jejich zahraniční partneři, kterých v Dauhá neustále přibývá, dělají byznys. Zbytek spíše slouží.