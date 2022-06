Ivan Hašek: Katar si pořádání MS zaslouží, Dauhá je jako Brno

Coby kouč si vyzkoušel i půlroční štaci v Kataru, tedy v pořadatelské zemi nadcházejícího světového šampionátu. „MS v Kataru bude velkým zážitkem. Katar si to pořádání dle mého názoru zaslouží. Působil jsem tam sice před více než deseti lety, ale mám poměrně čerstvou pozitivní zkušenost s jejich infrastrukturou. Katařané napumpovali do příprav na šampionát obrovské peníze, což se projevuje na každém rohu. Stadiony jsou po akustické stránce vyladěné na jedničku, atmosféra z ochozů náramně rezonuje,“ říká Hašek, který v podcastu básní o katarské futuristické dopravě. V této epizodě Nosičů vody se dozvíte i to, co ho konkrétně zaujalo na místní autobusové lince.