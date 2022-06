Zlatanův legendární přestup. Agent popsal, jak se Barcelona plácla přes kapsu

Dnes mohl vyprávět o velké fotbalové kariéře: Byly doby, kdy Jiří Müller patřil k těm nejlepším hráčům v různých věkových kategoriích. Nosil na rukávu kapitánskou pásku i v reprezentačních dorosteneckých výběrech, kde byli jeho spoluhráči třeba Zdeněk Grygera nebo Milan Baroš. Ale životní cesta byla nastavena jinak. Z Jiřího se nestala hvězda pražské Sparty, nýbrž muž, který se stará o to, aby se z dnešních fotbalistů takové hvězdy podařilo vytvořit.

Hlavní témata Ušáku s Jiřím Müllerem 01:47 – Proč skončil tak brzy s fotbalem 05:34 – Jak se z něj stal hráčský agent 09:22 – Co dělat s fotbalistou, když ztratí motivaci 12:55 – O finanční gramotnosti sportovců a radách 15:22 – Jak se určují přestupové částky fotbalistů 18:28 – Jak se připravuje přestup hráče 20:06 – O penězích v českém sportu 21:32 – Jak důležité jsou pro agenta kontakty 24:05 – V kolika letech začne být fotbalista pro agenty zajímavý 27:05 – O nárůstu fotbalových agentů v Česku 29:28 – O konfliktech mezi hráči a agenty 31:22 – O Zlatanovi a jeho smlouvě v Barceloně 35:33 – Chystá přestupovou bombu? Na celý díl se podívejte ve videu v úvodu článku.

Postupem času se z něj stal jeden z nejvýznamnějších hráčských agentů. Dnes si tuto přehozenou výhybku nemůže vynachválit. Sám říká, že mnozí jeho někdejší spoluhráči byli lepší, a tak vše dopadlo, jak mělo. Zároveň se dostal do situace, kdy už z poletování po fotbalovém hřišti, z pobytu v šatnách nebo tvrdého tréninku neměl radost, došlo zkrátka k jistému stupni vyhoření.

Představy jsou velmi často krásné a barevné, leč reálný život je mnohokráte rozbije napadrť. V nejnovějším díle Ušáku vyprávěl Jiří Müller, jaké to bylo, když oznámil svému otci, majiteli několika restaurací, že skončil s aktivní kariérou. Pro otce to nebyla příjemná zpráva, protože Jiřího maximálně podporoval.

Ovšem ve chvíli, kdy syn přišel s tím, že by mohl přesedlat na rodinné podnikání a začít pracovat v některé z otcových provozoven, dostalo se mu odpovědi, že konec fotbalové kariéry bylo jeho rozhodnutí, takže se teď musí postarat sám o sebe. Dodnes je Jiří přesvědčen, že to bylo nejlepší možné rozhodnutí. Sice musel v nové etapě života začínat jako uklízeč, ale volnost a čistá hlava mu za to stály.

Ale od fotbalu se definitivně neodstřihl. Začal pracovat jako agent ve společnosti Zdeňka Nehody a po několika letech se osamostatnil. Postupem času se vypracoval ke špičkám v oboru. Zároveň se spřátelil se zřejmě nejvlivnějším člověkem v branži – Minem Raiolou, nedávno zesnulým hybatelem velké většiny důležitých jevů na fotbalové mapě. Hodně se od něj naučil. Stačí si poslechnout, jaké to bylo, když Raiola „prodával“ Zlatana Ibrahimoviče do Barcelony, o kolik peněz se hrálo a jak nakonec vypadal Zlatanův plat. Ostatně není bez zajímavosti, že vytáhlý švédský útočník sice nikdy nezískal trofej pro nejlepšího hráče Evropy, ale po několik let byl vůbec nejlépe placeným fotbalistou na kontinentu.

Přátelský vztah pojí Jiřího Müllera i s trenérem Jindřichem Trpišovským. Podle něj je jen otázkou času, kdy Trpišovský opustí Slavii a půjde pracovat do zahraničí. Jako největší problém českých trenérů uvažujících o práci v cizině mluví Müller o jazykové (ne)vybavenosti, odborně jsou na tom čeští kouči dobře. V Ušáku 215 jsme si povídali i o tom, jaké to je pracovat s hráčem, na nějž dolehl podobný syndrom jako na Jiřího samotného, když už mu fotbal nepřináší radost a hledá si jinou náplň, jak se určují leckdy astronomické přestupové částky, od kolika let jsou mladí adepti fotbalových umění pod drobnohledem agentů a skautů, ale třeba i o tom, jaký má Jiří Müller názor na podporu sportu z vládních kruhů.

Více naleznete v úvodním videu. Další díly Ušáku můžete zhlédnout zde.