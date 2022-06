Z Pardubic do USA. Brankářka Beránková se chce věnovat fotbalu i zubařině

Za pár dní čeká Báru Beránkovou vrchol její sportovní kariéry. Na severu Moravy se bude hrát mistrovství Evropy fotbalistek do devatenácti let. Český výběr rozhodně nepatří mezi favority. Bára dobře ví, že na jejích výkonech bude velmi záležet. Je totiž brankářkou národního týmu.

Dá se předpokládat, že se v jednotlivých utkáních se soupeři typu Španělsko v žádném případě nudit nebude. Pro český výběr by mělo být úspěchem, když se mu podaří uhrát třeba remízu. Přece jen, v mládežnických kategoriích má v současnosti český ženský fotbal co dohánět.

Bude tedy muset na nějakou dobu opustit české fotbalové prostředí. Ale právě fotbal je jedním z důvodů odchodu do USA. I díky němu získala stipendium a měla by se mu věnovat kromě studia na plný úvazek. Zároveň počítá s tím, že bude k dispozici reprezentačním trenérům pro budoucí srazy a mezistátní utkání. Na severoamerickém kontinentu má ženský fotbal úplně jiné postavení než v Česku. Je nesmírně populární, zápasy jsou hojně navštěvovány, média se předhánějí v referování o samotném fotbale i hráčkách.

Bude to rozdíl ve srovnání s tím, na co byla Bára zvyklá v domácí soutěži. Říká, že jakés takés podmínky na úrovni poskytují jen Sparta, Slavia a Slovácko, jinak ženský fotbal živoří ve veskrze amatérských podmínkách. Sama, ač rodačka z Hradce Králové, chytala do konce tohoto ligového ročníku za Pardubice, které se ovšem s nejvyšší soutěží loučí a míří po sestupu o patro níž. V nejnovějším díle Ušáku vypráví Bára o tom, jaké to je nastupovat proti nejlepším českým týmům, které skupují všechny talentované hráčky z ostatních klubů a ty potom pochopitelně nejsou konkurence schopné.