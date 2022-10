Katarský emír odletěl z Česka, Brusel ho nechtěl na summitu

Katarský emír Tamim bin Hamad Sání ve středu večer odletěl z Česka, potvrdil ČTK ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Důvodem podle něj bylo, že Brusel neodsouhlasil, aby se emír stal účastníkem dnešního neformálního summitu evropských zemí. Podle Deníku N , který na odjezd emíra upozornil, odcestoval do Londýna.

Vládce Kataru do Česka přiletěl v úterý, ve středu jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem a odpoledne s premiérem Petrem Fialou (ODS). Setkání se zúčastnilo i několik ministrů. Čeští politici s emírem jednali především o ekonomických otázkách. Mluvili o případných dodávkách zemního plynu do Česka. Emír měl v Česku zůstat do dneška a využít své návštěvy Prahy k setkání s účastníky summitu.