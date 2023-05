Podpis ve Washingtonu zahojí staré rány. Česko se vrací k přátelství s USA

I když byl Zeman, často zpochybňující spojenecké vazby Česka, politicky „neutralizovaný“ už od napadení Ukrajiny Ruskem loni v únoru, bylo znát, že se i administrativa Joe Bidena s vládou Petra Fialy (ODS) nejdříve musely oťukat. Možná to někoho mohlo překvapit, že si rovnou nepadly kolem ramen jako staří známí, kterými přitom jsou – a to často doslova, jako třeba vlivný europoslanec ODS a jeden z klíčových spolutvůrců vládní zahraniční politiky Alexandr Vondra s americkým prezidentem Joem Bidenem osobně.

Ano, je to ta smlouva o „nezákladně“. Černochová má samozřejmě pravdu, když říká, že tato dohoda nepokládá základní kámen žádnému konkrétnímu novému vojenskému objektu s americkou vlaječkou. Ale je také fér říct, že tuto možnost přibližuje či otevírá, když je pro ni v zásadě hotový právní rámec. V tuto chvíli však žádný konkrétní projekt na stole není a vždy by ho musely zvlášť schvalovat vláda a Parlament.

V případě smlouvy ale nejde jen o hmatatelný přínos pro českou bezpečnost. Schválení obranné smlouvy, o které se chce vláda pokusit v Parlamentu ještě letos do prázdnin – tedy i než začne hlasitá kampaň pro volby do Evropského parlamentu, má až psychologický rozměr.

Před více než 10 lety nedokázal jiný kabinet v čele s ODS – premiéra Mirka Topolánka – prosadit a dotáhnout radarový projekt. Na české straně se zasekl právě při ratifikaci zákonodárci. Tehdy to nebylo tak zjevné, ale dnes ano: šlo o první vítěznou bitvu znovu se probouzejícího nepřátelského ruského vlivu v Česku. A všichni víme, jak daleko od té doby českým územím došel. Pro jednu generaci transatlanticky orientovaných politiků a diplomatů to musí být i zahojení staré rány.

Co se týče pomoci Ukrajině, zafungovalo česko-americké spojenectví podle dostupných informací velmi dobře. Česko na Ukrajinu posílá zbraně východní provenience, které Ukrajinci umějí používat. Americká vláda za to přislíbila stovky milionů dolarů, které česká armáda využívá na modernizaci svého vybavení. Vojáci mají například v nejbližší době dostat z USA dva nové vrtulníky a dalších osm starších strojů pak dostanou darem za pomoc Ukrajině.

A pak je tu Tchaj-wan. Možná máte pocit, že už je v českém veřejném prostoru „přetchajwanováno“, a říkáte si, co všichni mají s tím ostrovem? Klíč není pod rohožkou, ale leží ve Washingtonu. Časová souslednost cesty Pekarové do Asie a krátce nato do USA nepochybně není zcela náhodná – ostatně v diplomacii, v níž se pracuje s velmi jemnou matérií náznaků, máloco bývá. Je jasné, že fotky Pekarové Adamové z Tchaj-wanu jí budou otevírat dveře ve Washingtonu.

„Naše dobré vztahy s Tchaj-wanem jsou něco, co nám dělá v USA renomé,“ popsal ostatně na rovinu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na Prima CNN koncem dubna před svou vlastní cestou do Washingtonu.

O tchajwanské zásluhy se hned po svém zvolení přihlásil i prezident Petr Pavel, když v telefonátu s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jin-weng si předjednal dokonce osobní schůzku. To by byl i v mezinárodním měřítku bezprecedentní krok. A tato schůzka se podle informací Seznam Zpráv dokonce rýsuje. Variantou je, že by prezidentka Cchaj přijela do Prahy na konferenci Forum 2000 začátkem podzimu.