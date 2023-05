Černochová příští týden podepíše v USA dohodu o obranné spolupráci

„Žádné základny, žádná vojenská přítomnost bez toho, aniž by o vojenské přítomnosti rozhodoval – v souladu s článkem 43 Ústavy - Parlament ČR. Na tomto se nic přijetím této smlouvy nemění. Účelem smlouvy je pouze předem vytvořit podmínky pro to, aby spolupráce se Spojenými státy mohla probíhat, pokud se na tom obě strany domluví,“ uvedla Černochová.

To potvrzuje i vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. „Pořád platí, že pobyt amerických vojáků musí dál schvalovat Parlament, na tom se nic nemění,“ uvedl pro Seznam Zprávy. „Tato dohoda je standard. Jde o to, aby se už předem definovaly podmínky pobytu amerických vojáků na našem území v případě, že to bude z jakéhokoliv důvodu potřeba. Při jakémkoliv pobytu amerických vojáků by se vše, co je ve smlouvě, muselo zdlouhavě dojednávat,“ dodal.