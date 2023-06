„Nechme ho odpočinout.“ Stanjurovy škrty odjede vláda řešit mimo Prahu

Změny v rozpočtech jednotlivých ministerstev, které ve čtvrtek zaskočily šéfy rezortů, začnou ministři projednávat v příštím týdnu. Změny se mají týkat zejména snižování platů ve státní správě a osekání rozpočtu jednotlivých rezortů.

„Ministr financí má tento týden dovolenou, takže jednání neběží. Nechme ho odpočinout, jednání budou příští týden, víc k tomu asi říct neumím,“ řekl v Poslanecké sněmovně na dotazy novinářů ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Dodal, že tlak na šetření je zcela legitimní a souhlasí s tím všichni ministři. „Teď se ale musí odehrát diskuze. Čekali jsme, že se tato věc nejdřív odehraje na podrobnějším jednání,“ uvedl. Zároveň ale dodal, že v některých položkách se dostává na hranu toho, aby jeho rezort byl funkční. Konkrétní položky však nespecifikoval.

Jeden z ministrů, který není členem Stanjurovy ODS, redakci pod příslibem anonymity popsal, že zcela překvapení z ohlášených dalších úspor ministři být nemohli. Na předposledním jednání vlády v květnu podle něj ministr financí avizoval úspory i na straně platů ve státní sféře.

„Nebyl to podraz, jak si myslí někteří kolegové z vlády. Ministr Stanjura před poslední květnovou vládou upozorňoval, že přijde s nějakým číslem snížení platů ve státní správě. A že v červnu o tom budeme jednat v koalici. Klidněme emoce, musíme se na tom domluvit, nic jiného nám nezbývá,“ dodal ministr pod příslibem anonymity.

Více o škrtech Zbyňka Stanjury Výdaje státního rozpočtu se podle návrhu Ministerstva financí v roce 2024 sníží o 89 miliard. Jedním z cílů nejtvrdších škrtů od počátku století budou platy státních zaměstnanců, které se mohou nominálně snížit až o pět procent. Stanjura chystá další vlnu škrtů. Šetřit chce i na státních zaměstnancích

Ministr Rakušan ale řekl, že diskuzi povedou ministři mimo média. Právě ta ve čtvrtek návrhy ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jako první zveřejnila.

Změnit, co je v návrhu úspor napsané, bude chtít například i ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). „On nastřelil nějaká hausnumera a teď o tom budeme jednat. Ve vládě se to musí projednat do konce srpna. Je to standardní postup,“ řekla Seznam Zprávám.

I ministr dopravy Martin Kupka (ODS) očekává, že ještě dojde ke změnám. „Když se podíváme na minulý rok, tak oproti tomu, co prošlo tehdy do eKLEP (Elektronické knihovny legislativního procesu, pozn. red.) v květnu, ten návrh doznal samozřejmě obrovských změn. A to se stane i v tomto případě,“ řekl.

Dotaz na to, zda bude za své ministerstvo v některých položkách licitovat, odmítl. „Já nelicituju, já hledám řešení.“

Kde ještě letos ušetřit 20 miliard?

Zdroje Seznam Zpráv z Ministerstva financí nastínily, jakým způsobem se povedou následující politická jednání. Výkop ministři provedou příští středu ve Vimperku, kde se uskuteční výjezdní zasedání vlády Petra Fialy.

Na stole členům vlády přistanou dvě důležité agendy. Zaprvé je třeba projednat a domluvit škrty v letošním rozpočtu, který se v květnu rekordně prohloubil na 271,4 miliardy korun. Ministr financí Stanjura by měl představit konkrétní plán úspor, o kterých se následně bude licitovat. „Bude se hledat, jak otupit ostří letošní sekyry,“ komentoval to zdroj z ministerstva. Úspory by ve druhé části roku měly přinést 20 miliard korun.

Rekordní schodek Volný pád státního rozpočtu se nezastavil. Schodek dosáhl koncem května historických 271 miliard korun. Bylo to o 16 miliard víc než v květnu 2021, tedy v době, kdy vrcholila pandemická krize. Schodek 271 miliard láme rekordy, Stanjura slibuje rychlé šlápnutí na brzdu

Vedle toho musí ministři na jihu Čech zahájit jednání i o nastavení rozpočtu pro rok 2024. Ve hře bude snížení celkového objemu prostředků na platy ve státní správě o čtyři procenta, respektive by se měla snížit stupnice platových tarifů ve veřejném sektoru o pět procent.

V podstatě půjde o druhé kolo konsolidačního balíčku, který vláda představila v první polovině května.