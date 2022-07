„Nejsem kandidát na prezidenta.“ Babiš zatím transparentní účet neplánuje

„Z hlediska transparentnosti a otevřenosti ve vztahu k voličům by každá osoba, která svým jednáním naplňuje znaky volební kampaně po vyhlášení voleb směřující k cíli být zvolen, měla založit transparentní účet. Způsob vyhlášení kandidatury není podstatný,“ řekl Sivera.

„V případě pana Andreje Babiše dnes snad ví pouze on a jeho nejbližší okolí, zda podá kandidátní listinu k registraci do prezidentské volby. Budeme sledovat, zda kandidátní listina s jeho jménem bude podána. Pokud ano, z pohledu zákona by volební účet měl být založen už nyní,“ dodal pro Seznam Zprávy.