Nová totalita je tu, hájí Babiše jeho poslanci v předvečer 17. listopadu

Poslanci hnutí ANO v předvečer 17. listopadu stojí za svým předsedou. Seznam Zprávy se politiků v anketě ptaly, zda si také připadají, jako by žili v totalitě. Většina souhlasí a tvrdí, že jejich předseda jen nazývá věci pravým jménem.

„17. listopad je svátek demokracie, většina jde zapálit svíčku na Národní třídu. Ale dnes se také člověk dostává do situace, že se bojí říct v některých případech svůj názor,“ domnívá se například Jana Mračková Vildumetzová s tím, že jde i o její případ.

Stínová ministryně vnitra se přitom běžně vyjadřuje k politice jak ve svém domovském Karlovarském kraji, tak na celostátní úrovni. Je zvaná do debat na soukromých televizích i ve veřejnoprávních médiích.

„Ruku na srdce, myslím si, že některé svobody našich spoluobčanů jsou trošičku jako oklešťovány. Že to není ta svoboda, za kterou jsme bojovali 17. listopadu,“ míní poslankyně Klára Dostálová. Která se i přesto, že patří do opozičního tábora, stala místopředsedkyní Sněmovny a chystá se ve svobodných volbách za hnutí ANO kandidovat do Evropského parlamentu.