Pavel na Hradě je totalita, zaútočil Babiš. Šíříte strach, reagoval Pavel

„A pokud pan Pavel bude na Hradě, bude úplná totalita. Nedovolte, aby se stal prezidentem, chce omezovat svobodu slova a to by byla katastrofa,“ dodal a několikrát zopakoval, že protikandidát je vládní loutkou.

Vyzval, aby se omluvil vojákům za svůj billboard, v němž tvrdí, že není voják a nezatáhne Česko do války.

Podle Pavla je to pro vojáky urážlivé. Nepomůže prý ani, pokud Babišův tým vymění na billboardu slovo voják za generál, jak Babiš slibuje. „Generálové ani vojáci nezahajují války, to dělají politici,“ řekl.

Šéf hnutí ANO v debatě dále tvrdil, že je profesí obchodník a jako prezident by se věnoval ekonomické diplomacii. Na otázku, zda by respektoval zahraniční politiku vlády, i kdyby s ní nesouhlasil, odpověděl: „Pana Lipavského nebudu komentovat. Budu jim doporučovat, jak mají řešit nelegální migraci, vždyť oni to neumí.“