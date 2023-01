Vlevo dole: První střet Pavla s Babišem vyhrála moderátorka

A došlo i na debatu o billboardu, na kterém Babiš straší válkou. V čemž není v hnutí ANO sám. „Viděl jsem video Karla Havlíčka, kde strašil tím, že vláda a provládní prezident nás zatáhnou do války. To už je snad šíření poplašné zprávy,“ dodává Dolejší.

Proč se Andrej Babiš pořád tak hrbí? Co rozesměje Petra Pavla? Jak se jim v závěru týdne povede v baště toho druhého? Bude to bašta? A co na to Jaroslav Bašta?