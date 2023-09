Opavský primátor z hnutí ANO lajkoval výzvu k lynči pětikoalice, tvrdí opozice

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Celý příběh odstartoval komentář na facebooku, kam muž pod jménem Marek Illík napsal kritický komentář k vládní pětikoalici.

„Celou ODS a vaši slavnou pětidemolici bych nechal po příštích volbách zlynčovat na všech náměstích této země a poslal makat do fabriky do 68 let. Zavřít, popravit, sebrat všechny majetky a poslat vašim kamarádům na Ukrajinu a do fachy,“ stálo v komentáři.

Podle opozičního zastupitele za ODS Dominika Janků (a programátora společnosti Seznam.cz – pozn. red.) primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO) tento příspěvek na facebooku lajkoval, totéž prý učinila primátorova manželka.

Janků poskytl Seznam Zprávám fotografii konverzace.

Fotografie, která má dokládat jednání primátora Opavy:

Foto: Dominik Janků Fotografie diskuze na facebooku.

„Byli jsme ve sporu s městem ohledně investice zelené střechy na turistickém informačním centru. Dostali jsme se do pře s panem primátorem, vyměnili jsme si svá stanoviska. Marek Illík reagoval na moje prohlášení tímto nenávistným komentářem,“ popisuje opoziční zastupitel Janků.

Podle jeho tvrzení pak obhroublý příspěvek emotikonem „To se mi líbí“ označil primátor i s manželkou. „Když jsem se podíval, kdo to lajkoval, byl tam k mému zděšení primátor Opavy a jeho manželka, ředitelka mateřské školy,“ dodává.

Míní, že je nepřípustné, aby vysoce postavený politik podporoval status vyzývající k fyzické likvidaci.

Seznam Zprávy kontaktovaly primátora Navrátila telefonicky. Ve stručnosti oznámil, že má jednání a zavěsil. Později pouze poslal vyjádření SMS zprávou.

„Zásadně odmítám nařčení, že bych podporoval komentáře, které bulvární Region Opavsko označil za ‚fašistické‘. Můj facebookový účet sleduje několik tisíc lidí, každý den se tam objevují i stovky komentářů a není v mých silách všechny číst.“

Na vysvětlenou: primátor Navrátil reaguje na článek vydaný týdeníkem Region Opavsko, který dnes na případ upozornil.

Rozhodně se od výzev k násilí distancuji a nesouhlasím s nimi stejně jako má žena. Tomáš Navrátil, primátor Opavy

Primátor Navrátil řekl, že odsuzuje jakékoliv násilí a popírá, že se vyjadřoval k nenávistnému příspěvku.

„Jsem přesvědčený o tom, že jsme spolu s mou ženou lajkovali příspěvek o šíření dezinformací opozičním zastupitelem, a nikoliv nenávistný komentář, který jsem asi pořádně nepřečetl, nebo byl změněn. Rozhodně se od výzev k násilí distancuji a nesouhlasím s nimi stejně jako má žena,“ napsal ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Primátor je dle svých slov přesvědčený, že nic zlého neudělal a že pokud si to někdo nevhodně vyložil, prý ho to mrzí a společně s manželkou se omlouvá. Kritizuje i to, že nedostal možnost se vyjádřit k článku vydanému v týdeníku.

„Někdo mi naboural profil“

Marek Illík, pod jehož profilem byl příspěvek zveřejněný, se od textu dnes distancoval.

„Vypadá to, že se někdo naboural na můj facebook. Mým jménem píše nenávistné komentáře a byl bych rád za jakoukoliv informaci, kdyby se to opakovalo. O politiku se nezajímám a už vůbec nemám o ní přehled,“ uvedl v úterý na svém profilu.

Podle opozičního zastupitele Dominika Janků ale toto zdůvodnění není pravdivé.