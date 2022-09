Orbán je maďarský Havel a za cenu elektřiny nemůže Putin. Perly ze Sněmovny

Schůze k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) trvala skoro 24 hodin. Diskuze přinesla mnoho silných i humorných výroků od poslanců a ministrů napříč politickým spektrem. Nejvíce z nich padlo od předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše.

Andrej Babiš (ANO) k trasování dálnice:

„A teď nemluvím o tom, že nevím, který lumen vymyslel dálnici na Vídeň kolem Mikulova. Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni, pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum! Ale víte proč? No, protože tam vaši kámoši měli ty pozemky.

Petr Fiala (ODS) k Andreji Babišovi:

„Předně bych chtěl ocenit, že ten projev byl přednesen tady v Poslanecké sněmovně, a nikoliv někde na náměstí, a že jeho autor dnes dorazil do práce. Za to vám děkuji, pane předsedo, pane poslanče.“

Andrej Babiš (ANO) reaguje na Petra Fialu (ODS), který mu poděkoval, že přišel do práce:

„Naše vláda pracovala vždycky v pondělí. Vy jste si zrušili pondělí, abyste nám vzali čas ve Sněmovně. Proč říkáte, že jsem dorazil do práce? Já jsem od 16. května navštívil 205 míst v ČR a potkal jsem strašně moc lidí. To je moje práce. Není moje práce tady sedět a slyšet, jak Michálek říká, že Okamura má vířivku.“

Andrej Babiš (ANO) vysvětluje, kdy chodí do práce:

„Já chodím do práce sem, když mi zavelí Alenka Schillerová.“

Milan Brázdil (ANO) a jeho nejkratší příspěvek schůze:

„Vy, ministři, kteří jdete proti lidem této vlasti, vy, vlastizrádná vládo, mou důvěru jste nedostali a nedostanete.“

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová při kritice vlády.

Diskuze o cenách energií

Andrej Babiš (ANO) k cenám energií:

„A vy máte obrovskou výhodu, máte předsednictví. Měl jste obletět celou Evropu! Já bych ji obletěl tím airbusem, každý den alespoň tři premiéři a s každým (bych) mluvil.“

Berenika Peštová (ANO) k vysokým cenám energií:

„Jako tady slyším z úst pana ministra, že Putin může za to, že máme vysokou energii. Jak za to může Putin, že máme vysokou elektřinu? Co s tím má Putin společného? Já chápu, že Putin, ano, Putin může mít nějaký problém, nebo resp. můžeme to vztáhnout na plyn. Tomu rozumím. Plyn rozumím. Ale co má společného s lipskou burzou?“

Takže vy jste převzali předsednictví, které my jsme připravili. Tři roky jsme ho připravovali. Máte krásnou zahradu, půjdu se tam podívat jednou v sobotu. Andrej Babiš (ANO) k českému předsednictví v EU

Jozef Síkela (STAN) o tom, jak by to vypadalo, kdyby nyní bylo ve vládě ANO:

„Všichni si pamatujeme, jak Andreje Babiše před volbami přijel podpořit jeho přítel Viktor Orbán. Všichni jsme slyšeli, v kom se zhlíží Tomio Okamura. Jenže ona tato Orbánova cesta nekončí zastropováním cen pohonných hmot, Orbánova cesta znamená také vyrazit do Moskvy a škemrat u Putina o plyn. Kdyby tady dnes místo nás bylo hnutí ANO, v koalici, nepochybuji, že právě to by se stalo a svět by oblétaly fotky nejen vysmátého Sergeje Lavrova s maďarským ministrem, ale třeba také s vámi, pane Havlíčku, anebo třeba s paní Schillerovou. A možná by byli i pávi.“

Andrej Babiš (ANO) o maďarském premiérovi:

„Orbán je maďarský Václav Havel! Víte o tom, nevíte!“

Literární okénko

Jaroslav Foldyna (SPD) přirovnává vládu k literárnímu dílu:

„Máme takovou vládu, která mi připadá jak Švandrlíkovi Černí baroni. I s tím Jasánkem. Toho tam taky najdete, škoda, že tady není. Jo, Jasánek, ty Lipánku.“

Karel Havlíček (ANO) srovnává vládu s českým géniem:

„Já jsem před nedávnem přirovnal tuto vládu k Járovi Cimrmanovi, a to z toho důvodu, že všude je o něco později. Musím se Járovi Cimrmanovi omluvit, protože vůči této vládě je Jára přesný jako hodinky.“

Andrej Babiš (ANO) ke Green Dealu:

„Když jsme hráli Game of Thrones celé noci, to byl boj o fleky, sushi deal, dohoda z Osaky, že Timmermans bude předsedou, tak V4 získala další země, aby zkrátka ten šílenec Timmermans tam nebyl. Je tam Ursula. Ale ta asi políbila prsten těm zeleným fanatikům v Evropském parlamentu a ti se stále neprobudili. Kde je ta Greta? Proč nekřičí ta Greta? No protože řeší Izrael. Globální vlivy, globální vlivy.“

Pane ministře, vy jste rozpočtový čaroděj. Alena Schillerová (ANO) k ministru financí Zbyňku Stanjurovi

Andrej Babiš (ANO) k předání vlády:

„Když jste nastoupil do Strakovky, jsme vám vyrolovali červený koberec. Ministryně dostaly kytky. Nebylo to jako za Sobotky, že tam je flipchart, kde se učil anglicky, a nikdo nás nečekal.“

Andrej Babiš (ANO) k práci Ministerstva financí:

„Víte, váš problém je, pane premiére, v tom, že když já jsem byl premiér, tak já jsem vždycky se všemi ministry bojoval proti Schillerové. A my jsme se spojili a chodili jsme za Schillerovou a říkali, toto potřebujeme a vy na to musíte najít prachy. Jo? A ona je našla. (…) Pokud chtějí pro naši zemi něco udělat, tak jim pomozte a nechť ten Stanjura konečně jim dá ty prachy. Topí se v penězích. Má dost peněz. Nechť nelže, že nemá. Má jich dost. Dva tisíce miliard v Evropě.“

Jan Lipavský (Piráti) o vztazích Andreje Babiše (ANO) a Viktora Orbána:

„V4 nefunguje z toho důvodu, že se Orbánovo Maďarsko vydalo prostě jinou cestou než Polsko, Česko a Slovensko v podpoře Ukrajiny. Samozřejmě my se v Evropské unii nakonec na nějakém kompromisu shodneme, ale myslím, že není náhoda, že maďarský ministr zahraničních věcí se tady fotí s Tomio Okamurou, o čem to asi vypovídá? Takže to je dnešní Maďarsko, to je dnešní Orbánovo Maďarsko, od kterého se Andrej Babiš nechal během svého premiérování vodit jako loutka, pečený vařený v Budapešti. A to opravdu není suverénní politika České republiky. Andrej Babiš nepředváděl suverénní politiku České republiky, nechat se vodit od Orbána, to my nemáme zapotřebí.“

Andrej Babiš (ANO) k podpoře sportu:

„Tady bude mistrovství Evropy v basketbalu. Ano, to naše vláda dala 3 miliony eur poplatek. Naše vláda sem dotáhla nejlepší tenistky světa.“

Vít Rakušan (STAN) o organizovaném zločinu:

A já bych chtěl říct, že Zakiho jsem nikdy neviděl, pana Dovhomilju jsem nikdy neviděl, pana Redla jsem nikdy neviděl, neměl jsem na ně žádný telefon. A jediný člověk, který je teď obžalován z organizace dotačního podvodu, s kterým jsem se stýkal, byl Andrej Babiš. To je můj jediný dotyk s oblastí organizovaného zločinu.

Tomio Okamura (SPD) o cestě premiéra do obleženého Kyjeva:

„Po výletě pana premiéra Petra Fialy do Kyjeva bruselský novinář Dave Keating obeznámený s postoji klíčových lidí unijních institucí napsal, cituji: Někteří představitelé EU jsou kvůli návštěvě rozzlobení. Může podle nich zažehnout třetí světovou válku. Konec citátu. Proč to tady říkám? Už i v Bruselu si totiž všimli, že vláda Petra Fialy je vládou válečných štváčů, která se snaží naši republiku za každou cenu zatáhnout do války. Tato vláda svojí agresivitou snižuje bezpečnost naší země. Česká republika není ve válce, jak na jaře veřejně lhal premiér Fiala. Hnutí SPD nechce válku. My chceme mír.“

Naše vláda se nemusí ptát na to, kdo měl přijít a nepřišel. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) k řešení pandemie

Andrej Babiš (ANO) o telefonátech se zahraničními státníky:

„Já jsem ležel v nemocnici v IKEM a každý den jsem mluvil s Xavierem Bettelem. Který mluvil s Putinem, protože ho zná. A mluvil samozřejmě se Zelenským. Má ho na mobile. A když pan premiér chce volat Scholzovi, tak volá cez Morawieckého. Proč na něj nemá mobil? Já jsem Angele volal běžně, když už jste takoví světoví v zahraniční politice.“

Jaroslav Foldyna (SPD) o Pirátech:

„Já jsem byl několikrát v Drážďanech na demonstraci proti neonacistům. Na jaře, když jsou tam. To byli jiný piráti, ti nechtěli žádnou válku, to jsou pacifisti. Tady ty kluci a holky, jediná pirátská moudra jsou, že mají vládní limuzínu, (polohlasně) ty v*le, a jsou tady čtyři, to je pecka.“

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Opozice chtěla jeho odvolání kvůli kauze Mlejnek a Dozimetr.

Vít Rakušan (STAN) k Andreji Babišovi (ANO):

„Lustrační zákon – ten bude asi bolet. My sem s ním přijdeme. (…) My chceme obnovit lustrační zákon, tak aby premiér této země, ministr a nebo náměstek ministra nemohl být estébákem. Ať už pracovníkem, agentem, donašečem, ať už pracoval v té hodné, nebo zlé StB.“

Jozef Síkela (STAN) reaguje na Karla Havlíčka (ANO), který řekl, že současná vláda se jen vymlouvá na tu předchozí:

„Jsem tady od jedné a s dvěma krátkými přestávkami jsem si vyslechl skoro všechny projevy. Jediný, kdo tady kňučel a vymlouval se na předchozí vlády, na Sobotku, na Topolánka, tak byl pan bývalý premiér Babiš. A já se dneska na nikoho vymlouvat nebudu. Ani na Klementa Gottwalda, ani na Lubomíra Štrougala, ani na Václava Klause, dokonce ani na vládu Andreje Babiše. Nebudu reagovat ani na ty projevy, ani na pana bývalého premiéra. Pro mě ten jeho příspěvek bylo takové trochu dada. Nebudu reagovat ani na vás, na ty nepravdy, které jste řekl. To si nechám a povodím si vás v některém z dalších televizních pořadů.“

Veletrh Země živitelka byl velmi úspěšný a zúčastnilo se ho 114 000 spokojených návštěvníků. A přišel také jeden nespokojený řidič karavanu. Říkal, že málo mluvím, ale natáčel si mě na mobil při projevech, tak nevím, nevím. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) k návštěvě Andreje Babiše na Zemi živitelce

Richard Brabec (ANO) po projevu ministryně životního prostředí:

„Tak paní ministryně Hubáčková nás nechala nahlédnout do svého deníčku někdy opravdu s takřka až intimním detailem, tak jsem si říkal, co se ještě dovíme po těch jednotlivých dnech.“

Karel Rais (ANO) o epidemické situaci v lavicích hnutí ANO:

„Omlouvám se za ten hlas, ale jsem na tom podobně jako Klára Dostálová a někteří další, kteří tady byli nakaženi na levé straně.“

Andrej Babiš (ANO) předčítá z řady článků, které vyšly o Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL):

„A vy si myslíte, že si nepamatujeme, co všechno jste dělal? Tak my vám to připomeneme. (…) Vrchol vaší kariéry, pane ministře, je, jak jste se rozvášnil na diskotéce v Českých Budějovicích. (…) Tady píše DJ, informoval, že jste byl na večírku v klubu Maxim. Dle svědectví očitých svědků strávil opilý Jurečka na baru v obležení tamních klubových zlatokopek, které na veřejnosti neváhal olizovat. Vy jste olizoval zlatokopky? Proč olizujete zlatokopky?“