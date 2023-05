Zásah na ŘSD: Policie jde po bývalém klíčovém manažerovi

Policisté od úterního rána zasahují na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a na mnoha dalších místech. A to kvůli podezření z machinací při silničářských zakázkách.

„Je to dlouho připravovaná akce, o které nemůžu mluvit, ale je to velmi dobrá práce NCOZ, po dobu více jak dvou let se podařilo vše udržet v tajnosti, přičemž jsme současně díky organizační změně docílili toho, že dotyční skončili a současně se mohlo dál vyšetřovat,“ uvedl nynější místopředseda Sněmovny Havlíček.