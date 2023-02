Politolog o Babišově úkroku: ANO zvolilo polský model

Předsednictvo hnutí ANO dnes po více než čtyřhodinovém jednání rozhodlo, že hlavními tvářemi hnutí se stanou Karel Havlíček a Alena Schillerová. Andrej Babiš chce dál zůstat předsedou a řadovým poslancem, zároveň se ale chce stáhnout z mediálního výsluní a věnovat se spíš výjezdům za voliči.

Podle politologa Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka tímto hnutím ANO zvolilo takzvaný polský či slovenský model, kdy se šéf strany stáhne do pozadí, aby zvýšil koaliční potenciál své strany. Více ho popsal v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Já jsem to sledoval a říkal jsem si, že tak ostrého Babiše jsem od prvního kola prezidentských voleb neviděl,“ říká.

Jaký pocit jste tedy z té tiskové konference měl?

Polský model. Polský a slovenský model. Oni se zjevně rozhodli okopírovat to, co udělal Jaroslav Kaczyński v Polsku. Tedy lehce se stáhnout do pozadí, zůstat předsedou strany, ale vystrčit dopředu někoho jiného. S tím, že tady to není jedna osoba, jako byla v Polsku Beata Szydlová a později Mateusz Morawiecki. Už před volbami v roce 2015 měl PiS (polská vládní strana Právo a spravedlnost, pozn. red.) tento model opravdu propracovaný, protože počítali s tím, že předseda strany nebude premiérem. Tady je to v náznaku, ale vlastně je to vidět taky. A něco podobného se odehrálo i na Slovensku, ale tam už to bylo přímo vysunutí na post premiéra ve chvíli, kdy padla vláda. Kdy se vlastně Igor Matovič stáhl a za sebe vysunul Eduarda Hegera. Tady vysunuli dvě osoby.

Andreji Babišovi letos bude 69 let. Stojí mu to ještě za to schovávat se v závětří a čekat na nějakou příležitost?

Podívejte se, jak je starý Kaczyński, ten je o 10 let starší. Věk v tom nehraje podstatnou roli. Ono to zvyšuje koaliční potenciál hnutí ANO pro budoucí vyjednávání o nové vládě. Já si myslím, že oni potom před volbami řeknou, že Andrej Babiš neaspiruje na post premiéra, na ten budou aspirovat Alena Schillerová nebo Karel Havlíček. A v tu chvíli neřešíte ten problém, který by tady byl, to jest nepřijatelnost Babiše jako premiéra, ale řešíte něco jiného. To je dobrý tah.

ANO ještě bude další dva roky v opozici. Jak si po jejich dnešních prohlášeních máme představit jejich další práci v Poslanecké sněmovně? Bude to tvrdší opoziční práce? Nebo naopak obrousí hrany?

Já si po těch obstrukcích už moc nedovedu představit, že by byla ještě tvrdší. Jedině, že by Sněmovnu zablokovali trvale. To se samozřejmě stát může, ale když jsem viděl dnešek, ono to k tomu nemá už moc daleko (středečním obstrukcím jsme se věnovali zde). Dnešek je vypovídající pro to, co se zjevně bude dít – když to bude potřeba, zablokují Sněmovnu. A Babiš bude za lepšího počasí objíždět republiku, to ho baví. Smysl to celkem dává.

Jaký je důvod, že z jedné hlavní tváře najednou budou hlavní tváře dvě?

Že to rozdělili, podle mě umožňuje variabilitu, že si před volbami mohou vybrat. Je to velmi racionální model, jak zvýšit koaliční přijatelnost pro vyjednávání o příští vládě a současně úplně neodstranit Babiše. To udělat nemůžou, on je klíčový pro rozhodování ve straně. A současně je důležitý i jako taková ta hlavní osoba pro tvrdé jádro voličů ANO. Všechno dává logiku a myslím, že to nevyřešili špatně.

Jak vnímáte prohlášení Andreje Babiše, kdy jasně řekl, že si teď vyloženě půjdou pro hlasy voličů SPD?

Já si myslím, že to smysl dává. V tuhle chvíli se ukázalo, že minimálně část jejich voličů dokáže oslovit při prezidentských volbách. Tady to prostě je jen otevřené přiznání strategie, která se už dala tušit v tom, jak vypadala kampaň před prvním i před druhým kolem prezidentských voleb. Jak v tom budou úspěšní, je otázka. Já si myslím, že SPD si to dost dobře uvědomuje, a že ty vztahy mezi nimi v Poslanecké sněmovně, byť jsou teď obě hnutí v opozici, asi zvlášť kooperativní nebudou.

ANO má v tuto chvíli volební potenciál nad 30 procent, politologové často říkají, že tím už narazilo na svůj strop. Může jim ho tento krok najednou zvednout?