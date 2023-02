Vládní poslanci chtějí zpřísnit lex Babiš, hnutí ANO projednání oddálilo

Po půl jedenácté se však poslanci nakonec k diskuzi dostali. „Je to ukázkový přílepek, jsou to dvě naprosto odlišné věci,“ řekl poslanec Patrik Nacher (za ANO). Vše nakonec rozsekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová, která si po poledni vzala přestávku do 14 hodin, kdy měl jednací den končit. Projednávání novely by mělo pokračovat v pátek dopoledne.

Podle navrhovatele, předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, to není tak, že by byl zákon dělaný proti Andreji Babišovi. „Není to tak, že by byl zákon proti jednomu člověku, spíš je jeden člověk proti tomuto zákonu,“ uvedl Michálek a dodal, že zákon je přijímán jako ochrana do budoucna.