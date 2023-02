Vraťme se víc doprava, zní z části ANO

„Když jsem do hnutí vstupoval, byla to spíše středopravicová strana. Teď jsme vnímáni jako levicové hnutí a já se necítím jako levicový politik,“ říká například zlínský primátor Jiří Korec.

Naráží tak na fakt, že hnutí se v průběhu let přeorientovalo především na podporovatele levice a voličskou skupinu seniorů. Korec dodává, že to chápe – když se prý ukázalo, v jakých podmínkách senioři žijí, nebylo možné jim nepomoci.

Podle starosty Jičína Jana Malého by se hnutí mohlo rozšiřovat víc doprava, ale zároveň si zkusit ponechat i současné voliče. „Určitě by měla být debata o tom, jak se rozšířit víc do pravé strany, oslovovat i střední vrstvy. Ale jak někdo říká, že jsme vyluxovali voliče sociální demokracie – no tak já bych je neopouštěl,“ říká Jan Malý.