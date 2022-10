Rakušan chce prověřovat adepty na ministry. A co důvěra? oponuje Bartoš

Nechce to nazývat prověrkou, místo toho hovoří ministr vnitra Vít Rakušan o „bezpečnostním screeningu“. Novinku, kterou by rád prosadil, popsal v pořadu Ptám se já na Seznam Zprávách.

„Tato myšlenka se u mě zrodila ve chvíli, kdy jsem byl označován jako člověk, který dostatečně neprověřil kandidáta do bezpečnostní služby. Já jsem ale postupoval zcela podle zákona. Jakýkoliv screening by byl nezákonný,“ vysvětlil.

Podobný postup by podle něj mohl pomoct i u kandidátů na ministry. „I zde si nějaký závazný dotaz v krizovou chvíli na daného nominanta umím představit,“ uvažuje Rakušan.

Předseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) se ke změně bez znalosti detailů nechtěl vyjadřovat. „Nic o tom nevím a zatím si ani nedokážu představit, jak by to mohlo vypadat. Každého legislativně ošetřovat je problematické,“ řekl.

Podporu by Rakušan naopak mohl najít u některých opozičních poslanců. „Myslím, že by k tomu ani legislativa být nemusela, ale já bych byl pro. Pana ministra v tomto asi vyučila kauza Petra Mlejnka,“ řekl Jiří Mašek (ANO), též člen bezpečnostního výboru.

Nějaká forma prověrky nebo bezpečnostního screeningu i u budoucích ministrů považuje za rozumný nápad. „Bylo by to logické. Náměstci ministrů musí mít prověrku. A ministr ne,“ řekl a dovysvětlil to na příkladu Romana Prymuly, který kvůli absenci bezpečnostní prověrky musel skončit jako náměstek na Ministerstvu zdravotnictví, aby se za několik měsíců stal přímo ministrem. „A tam už prověrku nepotřeboval,“ podotkl Mašek.