Snad nejlepší projev, který tu zazněl, reaguje na Pavla vyznamenaný Halík

V rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že má z ocenění od prezidenta Petra Pavla radost. Dodal, že od exprezidentů Václava Klause ani Miloše Zemana by ho nepřevzal. Zmínil také, co je podle něj pro Česko do budoucna důležité.

Nesmírně. Byl jsem nadšený z toho krásného projevu, to byl skutečně státnický projev, a myslím si, že to byl snad nejlepší projev, který tady od prezidentů zazněl (přečíst si ho můžete zde ). Byl věcný, velice vyvážený. Jsem na prezidenta Pavla opravdu hrdý.

Co bude podle vás do budoucna největší výzvou pro Česko? Měli bychom si třeba něco vzít z nedávných slovenských voleb?

Myslím si, že je pro nás strašeně důležité, aby se u nás neopakovalo to, co je na Slovensku, že vítězí populisté a že se ta země obrací na východ. Myslím, že je důležité udržet to, co říkal pan prezident Pavel. Pro nás je naší zárukou bezpečnosti, prosperity a demokracie to, že je Česko pevně zakotvené v Severoatlantickém společenství a v Evropské unii. Tohle je velmi důležité, abychom si uvědomili, že jsme spojeni se Západem a jsme jeho součástí. A máme být jeho aktivní a dobrou součástí.