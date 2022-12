„Změnil jsem se a zklidnil,“ říká Babiš

Já bych chtěl paní Nerudové pogratulovat. To je všechno. Já jsem nikdy nebyl favorit, jsem outsider. Jestli jsem teď v průzkumu druhý, tak fajn. Naše hnutí bude zajímat, kolik dostanu hlasů a jestli se dostanu do druhého kola. Já pro to udělám maximum, ale je to na lidech, koho si vyberou.