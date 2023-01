Turisťák místo lyžáku. Není sníh, děti tak hrají prší a chodí po horách

„V plánu mají nějakou táborovou hru a uprostřed týdne návštěvu akvaparku, kam se tedy jezdí, i když sníh je. Takže si kurz přizpůsobí tomu, co se dá dělat na horách, když nejde lyžovat,“ přidává ředitel ústecké ZŠ Rabasova Michal Kapoun, jehož žáky také na lyžařském výcviku postihl nedostatek sněhu.

S tím bojují lyžařské areály po celé republice. Seznam Zprávy se vypravily například do Bedřichova v Jizerských horách, kde si lidé na potkání radí, kam za posledním sněhem, aby si děti mohly alespoň na pár metrech zabobovat.

„Zrovna máme dva lyžařské kurzy, jeden nám přijíždí dnes (v pondělí, pozn. aut.) a zároveň další na hory najíždí. Jezdíme do Jeseníků a hledali jsme tam alespoň trochu vyhovující sněhové podmínky, takže jsme za sněhem nakonec dojížděli, nicméně není to plnohodnotný výcvik,“ ví ředitel Základní školy Sportovní z Uherského Hradiště Milan Melichárek.

„Tím, že u nás děti do lyžařských areálů dojíždí, tak pokud by nebyl sníh, byly by normálně ve škole a učily se. Jsme tak poměrně flexibilní. Čili byli bychom se třeba schopni domluvit se skiareálem ve Frymburku na jiném termínu,“ vysvětluje ředitelka tamní základní školy Milada Minaříková.