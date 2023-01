Na horách bez sněhu: bobování na trávě a místo lyžování na kolo

„Věděli jsme, do čeho jdeme, ale když máte rezervovanou chatu, tak se to nedá jen tak zrušit,“ vysvětluje reportérovi na svahu Tomáš v modré péřovce, který ještě s dalšími rodiči na děti dohlíží. Přijel s partou na víkend a původně se jich měla část zúčastnit sobotního nočního běžkařského závodu. Ten byl ale zrušený.

Například u oblíbeného cíle vycházek rozhledny Královka kráčel pár v červených bundách s turistickým kočárkem a hledal nejlepší cestu dolů do Bedřichova. „My jsme spokojení za jakéhokoliv počasí,“ říká žena, která se představuje jako Karolína a vysvětluje, že jsou na horách na víkend.

„Vidíte, našli jsme si alternativu,“ reaguje na otázku, co se dá bez sněhu dělat – procházet se.

U dřevěného loga Jizerské padesátky, které zároveň funguje jako prolézačka pro děti, postává Honza, Iveta a malý Kuba. Přijeli na výlet z Liberce. „Ve městě je to dobré, že není sníh. Nikdo se nechce brodit brečkou,“ říká Iveta a pokračuje, že problém je to o víkendu, kdy nechtějí sedět doma a vyráží na rodinné výlety. „No a je takovéhle bahno… to nikoho nebaví,“ navazuje Honza.