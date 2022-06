Vizita: Nový plán boje s rakovinou snad není jen domácí úkol z povinnosti

Je to silné čtení od samého začátku. Hned v analytickém úvodu odhaluje rezervy v české prevenci. Dokument jasně ukazuje postupné zlepšování onkologických statistik – mortalita karcinomu prsu klesla od roku 2000 do roku 2018 o třetinu, u nádorů tlustého střeva a konečníku došlo k poklesu mortality o 40 procent. Nicméně screeningového programu na kolorektální karcinom se účastní jen zhruba třetina cílové skupiny. S tím souvisí nepříjemná statistika, podle níž je stále téměř polovina kolorektálních nádorů odhalena pozdě, ve třetí či čtvrté fázi onemocnění.

Jinak se časové závazky nechávají na jednotlivých akčních plánech, s jejichž pomocí by měl být NOPL postupně uváděn do života. První z nich pro léta 2022 až 2024 by se měl začít připravovat už v lednu příštího roku a předložen Ministru zdravotnictví ke schválení by měl být v dubnu 2023. Postupně by měly navazovat další dvouleté akční plány a celkové vyhodnocení NOPL se očekává v prosinci roku 2031.