Zdravotní platby státu klesnou, od 2024 mají růst jako penze

Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Od roku 2024 má být zároveň zavedena automatická valorizace zdravotních plateb státu.

„Předložená novela je chybná, nerozumná a v tuto chvíli extrémně nezodpovědná,“ řekla Schillerová na adresu zákona. Opozice neúspěšně prosazovala vrácení předlohy do druhého čtení, kdy by se daly načíst další pozměňovací návrhy.

Valorizační mechanismus bude podle dalšího ze schválených koaličních pozměňovacích návrhů stejný jako u důchodů. Státní platby do zdravotnictví tedy porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Předpoklady uvádějí, že v roce 2024 by stát dával 1982 korun za pojištěnce a měsíc a o rok později 2022 korun. S mechanismem souhlasili i poslanci opozice, poukazovali však na to, že výchozí částka by měla být vyšší.