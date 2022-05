Stanjura se zmýlil. Na daních vybere o 100 miliard navíc

Z pohledu příjemců státních podpor má totiž z čeho rozdávat. Právě dubnové výsledky totiž prozradily, jak rychle, mimo jiné právě zásluhou inflace, rostou příjmy všech druhů daní včetně pojistného. Nepřekvapí to u daně z přidané hodnoty, na které se vybírá skoro o čtvrtinu více než loni. V korunách to za čtyři měsíce znamená meziročně 20 miliard korun navíc. Ovšem o tři miliardy se zvýšil také výnos daně z příjmů fyzických osob, i když se sleva na poplatníka měsíčně snížila o 250 korun.

Daňové inkaso roste nečekaně i proti odhadu, podle kterého ministr Stanjura v únoru sestavoval novelu letošního rozpočtu. Pokud se daně a sociální pojistné udrží na úrovni z dubna až do konce roku, vyberou finanční úřady celkem 1457 miliard, o 97 miliard více než očekává platná rozpočtová dokumentace.

Podle samotného ministra Stanjury by přitom stejný trend měl pokračovat i v dalších měsících. Tato prognóza už je věrohodná, jak svědčí zkušenosti s rozpočtem z minulých let. Údaje z dubna bývají věrohodným vodítkem, jak rozpočet dopadne koncem roku, například nárůst daňových příjmů za celý rok zpravidla odpovídá nárůstu, který byl dosažen v dubnu.

Vždy existují srozumitelné důvody, pokud „dubnové pravidlo“ neplatí. V minulých dvou letech vznikly nečekané výpadky poté, co byl vyhlášen lockdown. Počátkem roku 2014 se daňové příjmy mimořádně zvýšily poté, co nový ministr financí Andrej Babiš zablokoval na účtu ministerstva zálohy na DPH. O to méně se ovšem vybralo napřesrok.