Zemědělský fond neproplatí půl miliardy korun dotací firmám Agrofertu

Poté, co Evropská komise loni na jaře poslala do Česka závěr auditu ke střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) v oblasti zemědělských dotací a vystavila pokutu, je jasné, že Evropská unie peníze neproplatí. Firmy se mohou odvolat nebo i soudně bránit. Napsal to dnes server iRozhlas.cz . Holding Agrofert je součástí Babišových svěřenských fondů.

U sedmi žádostí, které byly pozastavené až po podpisu, by do hry mohlo vstoupit Ministerstvo zemědělství. „Zde je možnost využít sporného řízení v rámci správního řádu, kde by v dané věci rozhodoval řídicí orgán Programu rozvoje venkova, tedy Ministerstvo zemědělství,“ vysvětlil Dlouhý. I tato rozhodnutí by případně mohl Agrofert napadnout u soudu.