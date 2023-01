Zemřel poslední náčelník generálního štábu totalitní armády Miroslav Vacek

Funkci ministra obrany v Adamcově a Čalfově vládě zastával Vacek od prosince 1989 do října 1990. V roce 1991 odešel do zálohy. Za KSČM byl do Sněmovny zvolen v roce 1996, poslancem byl do roku 1998. Působil ve sněmovním výboru pro obranu a bezpečnost. V roce 1997 se vážně poranil při pádu ze schodů vojenské ubytovny, kde se účastnil srazu bývalých spolužáků.