10 000 lidí denně. Sněžku trápí fenomén známý i z Machu Picchu

„Před měsícem jsme sítě posunuli do louky o zhruba jeden metr, abychom stavební firmě nepřekáželi. Ta teď práci dodělala a my sítě vrátili. Podívejte, co lidé za ten měsíc udělali,“ ukazuje na sešlapaný trávník. Časem prý doroste, ale bude to trvat déle než v nížinách.