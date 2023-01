100 000 balení antibiotik slibuje v lékárnách ministerstvo do konce týdne

„Podařilo se výrazně, asi o měsíc, urychlit dodávku některých léků, především antibiotik s obsahem amoxicilinu a kyseliny klavulánové. Více než sto tisíc balení z těchto plánovaných dodávek je již v Česku v distribuci a do konce týdne by měly být tyto léky v lékárnách. Situace se začíná stabilizovat,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, který vede pracovní skupinu k nedostatku léčiv, která zasedá každý týden ve čtvrtek.

Ministr chce vládě letos v březnu předložit novelu zákona o léčivech, která by uzákonila povinnost držet dvouměsíční zásobu léků a výrazně zvýší tresty za neúplnou a neprůkaznou evidenci, která může být důsledkem vývozu léků do zahraničí.

„Nevíme, kdy nám co přijde. Nějaké zásoby máme, ale nedokážeme odhadnout, kdy přijdou další balení a kterého konkrétního antibiotika. Prakticky u každého je tak situace nepřehledná. Každá lékárna ale zpravidla má alespoň nějaké přípravky. Proto je to i o komunikaci s lékařem v okolí. Například na menších městech se lze obvykle dobře domluvit. Jiné je to asi v Praze, kde návaznost na lékaře není tak přímá jako v menších obcích,“ řekl už dříve Kopecký.