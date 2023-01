Z nejhoršího venku? Česku má pomoct i penicilin ze Slovenska

Do lékáren by se v příštích týdnech měly dostat mimořádné dodávky antibiotik ze zahraničí.

Situace s výpadky léků by se měla v příštích týdnech zlepšit. Stále je problém například s antibiotickými očními kapkami. Lékaři by však do budoucna měli mít o léčivech lepší přehled.