Antibiotika zase budou. Příští týden dorazí speciální dodávka

Speciální dodávka penicilinových antibiotik dorazí do tuzemských lékáren v průběhu příštího týdne. Lékaři tak budou moct pacientům opět předepisovat léky, které už několik týdnů chybí.

„Základní peniciliny máme už v České republice. Podpisem pana ministra (zdravotnictví Vlastimila Válka, pozn. aut.) se tato léčiva dostanou do běžných lékáren. Počítám, že už v pondělí budeme mít 11 tisíc balení penicilinů v systému,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Během ledna a února by pak měla do Česka dorazit také další chybějící antibiotika. Například ta širokospektrální začali lékaři předepisovat poté, co došlo před několika měsíci k výpadku základního antibiotika penicilinu. Dominovým efektem pak v některých lékárnách došly i další alternativy.

„Už nyní mohu říct, že během ledna a února dorazí půl milionu balení různých kategorií,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Hned příští týden by se v lékárnách mělo objevit také deset tisíc balení amoxicillinu, tedy základního penicilinu s širším spektrem účinku, a 100 tisíc balení širokospektrálního antibiotika azitromycinu.

Většina výrobců podle Ministerstva zdravotnictví dodávky obnoví, ale bude trvat i několik týdnů, než se trh uklidní.

„Je možné, že určité léčivo dočasně nebude dostupné. Předpokládáme, že na začátku března by situace měla být stabilní,“ dodal Dvořáček.

Léky s cizím názvem jsou bezpečné

Zároveň ale Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje pacienty, aby se nelekli cizojazyčných názvů léčiv. Je to právě kvůli tomu, že jde o mimořádnou dodávku z ciziny.

„Některá balení, která jsme nyní zajistili, budou mít cizojazyčný obal. Vždycky ale u nich bude vytištěný příbalový leták v českém jazyce. Léky vydávané v lékárně jsou vždycky prověřené. Pacienti nemusí mít obavu, že cizojazyčné balení bude méně účinné nebo méně bezpečné,“ dodává náměstek ministra zdravotnictví Dvořáček.

Neskupujte léky, prosí ministr

Do konce ledna by měly do lékáren přijít i desítky tisíc balení dětských antipyretik, uvedl to během čtvrtečních interpelací premiér Petr Fiala (ODS). S nedostatkem dětského sirupu Nurofen se Česko potýkalo především loni před vánočními svátky. Dovezeno bylo podle Válka 340 tisíc balení, dalších 85 tisíc po Novém roce.

„Je to skoro jeden sirup pro každé dítě. To je množství, které normálně stačí na čtvrt roku,“ dodal Válek.

Zároveň ministr apeloval na pacienty, aby byli solidární.

„Prosím neskupujte léky, nesnažte se je někde nabízet. Pokud někdo skupuje léky, tak se může stát, že je v tu danou chvíli nedostane někdo, kdo je potřebuje,“ varoval ministr zdravotnictví.

Ministerstvo chce také podnikat kroky k tomu, aby se situace s nedostatkem léků neopakovala na podzim. Od výrobců bude vyžadovat informace o dodávkách nejzásadnějších pro české pacienty.