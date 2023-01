Infekce pronikají mezi seniory. Nejméně 35 lidí už podlehlo chřipce

„Pokud jde ale o pacienta ve věku nad 60 let, který třeba má i chronické nemoci zejména dýchacího nebo oběhového aparátu, tak by lékaře měl kontaktovat hned na začátku nemoci, právě abychom vyloučili covid a posoudili, zda by neměl dostat antivirotika. Často nás musí kontaktovat i lidé, kteří by to zvládli sami, ale potřebují neschopenku,“ dodává Petr Šonka. Ideální je nechodit hned do ordinace, ale standardně se objednat, aby se lidé nehromadili v čekárnách se zdravými lidmi.