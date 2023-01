Antibiotik chybí čím dál víc. Lékařům bude nově chodit přehled o výpadcích

Podle něj by měla pacientům, lékařům i lékárníkům ulevit jedna z už připravovaných novinek. Lékaři budou nově každé pondělí od ministerstva dostávat informace o tom, která antibiotika jsou na trhu dostupná. V žádné skupině nechybí podle náměstka všechna, ukázalo se ale, že pro řešení situace nestačí aktuálně dodávané informace od výrobců o tom, že omezují dodávky.

„Začali jsme aktivně sledovat informace z elektronického receptu z hlediska spotřeby,“ dodal. Od distributorů pak stát chce získávat aktuální data o skladových zásobách. „Je to potřeba mít dostupné z celé Evropy,“ dodal.

„Postupně se objevují výpadky více antibiotik, začíná to být opravdu problém. Kolegyně z Vysokého Mýta mi dnes hlásila, že v lékárně tam mají jen azitromycin a klaritromycin - antibiotika, která vzhledem k riziku vzniku bakteriální rezistence i možným nežádoucím účinkům nejsou preferovanými léky první volby pro léčbu většiny bakteriálních infekcí. Amoxicillin, základní penicilin s širším spektrem účinku, je také dostupný jen ve vybraných lékárnách,“ popsala pro Seznam zprávy pražská praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

„Cefalosporin 1. generace, který jsme dosud používali jako náhradní pro léčbu streptokokové tonsilitidy (bakteriální angína, pozn. red.), také už v mnohých lékárnách není dostupný. Respiračních infekcí je mnoho. Pečlivě vážíme indikaci antibiotik a antivirotik u každému pacienta, přesto se obávám, že brzy dospějeme do fáze, kdy budeme muset některé pacienty posílat k aplikaci injekčních antibiotik do nemocnic, protože tabletová prostě dojdou,“ dodává.

„Nevíme, kdy nám co přijde. Nějaké zásoby máme, ale nedokážeme odhadnout, kdy přijdou další balení a kterého konkrétního antibiotika. Prakticky u každého je tak situace nepřehledná. Každá lékárna ale zpravidla má alespoň nějaké přípravky. Proto je to i o komunikaci s lékařem v okolí. Například na menších městech se lze obvykle dobře domluvit. Jiné je to asi v Praze, kde návaznost na lékaře není tak přímá jako v menších obcích,“ míní Kopecký.